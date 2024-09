Català

Acte per Més Semicercles a València per debatre el paper del valencià en la construcció de la identitat pròpia

Acte per Més Semicercles a València per debatre el paper del valencià en la construcció de la identitat pròpia

Divendres 27 de setembre, Plataforma per la Llengua porta el projecte de debats titulat "Més Semicercles" al País Valencià, per parlar de llengua i identitat valencianes. Més Semicercles forma part de Semicercles, la marca de Plataforma per la Llengua per agrupar tota la labor discursiva i de generació d'idees de l'entitat. Més Semicercles organitza actes arreu dels territoris de parla catalana, per promoure un discurs clar, coherent i autocentrat entorn de la llengua. L'acte, que es planteja com una conversa, tindrà lloc a les 19 h a la biblioteca de la Societat Coral el Micalet, de València (c. Guillem de Castro, 73). En aquesta ocasió intervindran Ricard Chulià i Vicent Flor, sota la moderació de Berta Serra.

Chulià ha publicat enguany País Valencià: eixida d'emergència, un assaig en què analitza la situació identitària, econòmica i social del País Valencià i proposa l'adopció d'un programa independentista, que done als valencians un futur millor que el present precaritzat i empobrit. Flor, doctor en sociologia amb una tesi sobre el blaverisme, va convertir el seu camp d'estudi en un llibre de referència, que porta el títol de Noves glòries a Espanya: anticatalanisme i identitat valenciana. Serra, per la seua banda, forma part de l'executiva de Plataforma per la Llengua com a coordinadora d'Educació, des d'on ha impulsat la campanya "La llengua no es toca".

Els ponents debatran sobre el procés de conformació de la identitat valenciana moderna, l'hegemonia del nacionalisme espanyol al País Valencià i els efectes que tot plegat ha tingut sobre la llengua. També plantejaran apostes de futur a favor de la llengua i de la identitat dels valencians. Amb aquest debat, Plataforma per la Llengua espera mostrar com la promoció d'una llengua i una identitat nacionals per part dels estats moderns sovint ha de donar resposta a la diversitat ètnica i lingüística prèvia, i com aquest procés no és exempt de conflicte. Alguns estats, com Suïssa, han reconegut de manera igualitària els diversos grups lingüístics autòctons. Espanya, per contra, ha instaurat una jerarquia suposadament natural entre la "llengua nacional" i les "llengües regionals". En alguns casos, com a Catalunya, aquesta jerarquia s'ha vist qüestionada per nacionalismes subestatals. Al País Valencià, generalment, ha estat acceptada gràcies a la consolidació d'un regionalisme espanyolista.

L'acte consistirà en una conversa entorn de la identitat com a concepte, la construcció de la identitat valenciana, el blaverisme hui dia, la vinculació de la identitat amb la llengua, i els reptes del futur en l'àmbit lingüístic i nacional. Els ponents hauran de respondre a les preguntes de la moderadora i posteriorment s'obrirà un torn de preguntes.

Ricard Chulià, defensor d'un projecte sobirà valencià

Ricard Chulià és llicenciat en filologia per la Universitat de València i màster en anàlisi política per la UOC. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, des d'on ha denunciat la subordinació del País Valencià en el model nacional espanyol, dissenyat per les elits madrilenyes. Chulià ha descrit l'extractivisme i el monocultiu turístic a què s'ha sotmés el País Valencià com a formes de colonialisme, i ha defensat la necessitat que el país adopte un projecte nacional propi per a eixir d'aquesta situació i garantir que els valencians puguen viure una vida digna. Aquest 2024 ha publicat l'assaig País Valencià. Eixida d'emergència, en què formula aquests plantejaments de manera extensa.

Vicent Flor, expert en el conflicte identitari valencià

Vicent Flor és llicenciat en ciències polítiques per la UNED i doctor en sociologia per la Universitat de València. S'ha especialitzat en sociologia política i cultural i ha estudiat el conflicte identitari valencià. Sobre la base de la seua tesi doctoral, va publicar l'assaig Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana. També ha escrit assajos sobre la subordinació dels valencians en el projecte nacional espanyol i sobre el paper del València Club de Futbol en la societat valenciana. Entre 2015 i 2024, Flor va dirigir la Institució Alfons el Magnànim.