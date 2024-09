11S2024

Més de 600 persones s'apleguen a la plaça Major de Vic a la 22a edició de la Marxa dels Vigatans

Esdevé el tret de sortida dels nombrosos actes per commemorar la Diada Nacional, entre elles les Marxes de torxes per la Independència. Veure alguns dels municipis del Principat on se celebraran