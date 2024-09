Referèndum 2017

Més 200 actes configuren la jornada festiva del 28 de setembre per reivindicar el Primer d'Octubre

Una jornada que donarà el tret de sortida a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 3 de la matinada amb una proposta que aplegarà al voltant de 200 actes polítics i activitats culturals, músicals i lúdiques.

Jordi Mateu, president de la comissió organitzadora, va ser l'encarregat de desgranar el gruix de propostes que s'organitzaran en els tres municipis i en espais emblemàtics de cadascun d'ells. Entre les propostes hi haurà tres actes polítics: un homenatge als represaliats, un acte de reivindicació de l'ús del català en tots els àmbits realitzat conjuntament amb les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear i, finalment, hi haurà la presentació d'una declaració pública amb una proposta de país que tingui el suport de les entitats, associacions i partits que vulguin sumar-s'hi. Paral·lelament, es preveu penjar de 4.000 cartells amb els noms de totes les persones represaliades a la Riera d'Arenys de Mar o una exposició amb les meses, urnes i paperetes amb les tres consultes realitzades a Catalunya.

Tot plegat, estarà acompanyat d'altres propostes més culturals, músicals i lúdiques amb un homenatge a Vicenç Andres Estellés així com dos grans escenaris, tant a la part coberta de la Riera amb un espai dedicat a la música tradicional amb grups com 'Quico El Celio, el noi i el Mut de Ferreries', Les Violines o Cesc Freixas i un altre a la platja del Cavaió, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, amb actuacions per atraure el públic jove. A més, es posarà en valor el patrimoni cultural popular amb gegants, tabalers o grallers així com una festa de focs amb una 'Gran Mascleta' a primera hora del matí que culminarà a la nit amb una representació dels foguerons de Sa Poble a la platja a la nit.

Durant la jornada tampoc altres propostes com exposicions fotogràfics, la projecció de documentals sobre l'1 d'octubre, una trobada de moters o de vaixells a les platges de Canet i Arenys així com espais dedicats a les entitats i partits independentistes i la instal·lació de platons de televisió amb la participació de mitjans com Vilaweb, ElPuntAvui o el Nacional. Finalment. També es vol editar un llibre-catàleg que es repartirà a tots els assistents i s'entregarà, posteriorment, als consolats acreditats a Catalunya.

Durant la presentació també va parlar Pep Cruanyes, president del Memorial Democràtic i comissari de l'acte d'homenatge als represaliats, qui va voler recordar que l'1 d'octubre es va celebrar tot i la repressió que va viure la societat catalana i, ara, cal demostrar que aquesta continua activa. També va parlar Enric Vilalta, coordinador de la comissió d'entitats, qui va dir que encara hi ha temps per proposar noves activitats i demanen a totes les entitats que s'adhereixin al Som 1 d'octubre. Finalment, demanen a totes les entitats donar a conèixer el marxandatge que posaran a la venda que ha de servir per ajudar a sufragar el cost d'aquest esdeveniment.

Finalment, van parlar els alcaldes de tots els municipis implicats que van recordar que han donat suport a la iniciativa i han posat a disposició els seus espais municipals per tal de dur a terme les activitats previstes. Així mateix, van assegurar que, quan el poble s'uneix, res és impossible, i per tant, ara és moment d'anar plegats per aquest projecte de país. Segons Estanis Fors, alcalde d'Arenys de Mar, recordar l'1 d'octubre és 'recordar la unitat'.

Des de la comissió aniran donant a conèixer tota la programació al web www.som1doctubre.cat