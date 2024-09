Creuers

Exigeixen a l’Ajuntament de Barcelona el tancament immediat de les terminals A, B i C de creuers al Port de Barcelona

top Creuers Catalunya, integrada per col·lectius veïnals i ecologistes, entre els quals Ecologistes en Acció, es va reunir el dilluns 16 de setembre amb el quart tinent d’alcaldia Jordi Valls, per tal de transmetre-li la seva proposta de tancament progressiu però immediat de terminals de creuers, presentada públicament en roda de premsa el passat mes d’abril. SCC té com a objectiu l’eliminació del sector arreu de Catalunya, ja que els creuers són el mitjà de transport més contaminant per persona i quilòmetre recorregut, i grans contribuïdors de la hiperturistització dels barris, pobles i ciutats.

Segons SCC, és possible reduir el nombre de creuers i creueristes que arriben a la ciutat de Barcelona mitjançant la finalització anticipada de les concessions de les terminals de creuers A, B i C del moll Adossat del Port de Barcelona entre el 2025 i el 2027, ja que aquestes terminals tenen molt proper el final de la seva concessió (a tot estirar el 2029). El cost d’aquesta cancel·lació anticipada seria gairebé zero per a les arques públiques, i SCC manté que podria assumir-se perfectament entre les diferents administracions implicades i a través de la taxa turística i del recàrrec municipal d’aquesta. Aquesta proposta consisteix a no tornar a obrir el procés de licitació en el moment que expiri el període de concessió estipulat en els actuals contractes de les terminals, i destinar aquests espais portuaris a nous usos públics i socials.

El 26 d’abril d’aquest 2024, el col·lectiu ja va fer públic el seu pla de tancament de terminals, en el qual s’exposava també el final de les concessions de totes les terminals de creuers, inclosa la 7a terminal (G). Aquesta terminal, la concessió de la qual va ser atorgada el passat mes de març, i la terminal H entraran en funcionament en el proper bienni i poden arribar a suposar un increment de més d’1 milió de creueristes anuals, segons les estimacions de l’entitat.

“Reduir en 1 o 2 terminals no suposarà cap decreixement del nombre de creueristes a Barcelona, atès que en els propers anys encara han d’entrar en funcionament 2 noves terminals. Cal fer una aposta en ferm per tancar el màxim de terminals i abordar un problema que sobrepassa la capacitat de càrrega de la ciutat i que contribueix a empitjorar la qualitat de l’aire que respirem i l’escalfament global” afirma l’entitat.

La plataforma defensa, així mateix, que “és urgent i prioritari intervenir sobre aquest sector superflu i altament consumidor d’energia i recursos locals, que a més genera impactes inacceptables des del punt de vista social, ambiental i sanitari a les ciutats portuàries i als ecosistemes marins”.

Finalment, SCC critica també la intenció de l’Ajuntament d’apostar pels creuers de port base, i reduir el nombre de creuers d’escala, basada en un argument purament economicista i de “rebaixa” de la pressió de l’activitat turística. SCC considera aquesta visió totalment errònia, ja que no aporta cap solució als problemes derivats de la hiperturistització de la ciutat i de la presència de creuers, i contribueix a agreujar, negligentment, els efectes cada cop més alarmants de l’escalfament global. En aquest sentit, des de l’entitat s’afirma que aquest model genera, entre molts altres, impactes indesitjats com l’augment del trànsit aeri – i les emissions de CO2 associades-, ja que la major part la del passatge dels creuers de port base arriba a la ciutat en avió, la pèrdua d’habitatge assequible per a la població local -i el consegüent efecte gentrificador-, i la deslocalització dels impactes dels creuers d’escala a altres ports de la Mediterrània de manera insolidària.