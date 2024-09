Català

174 entitats europees demanen a Sánchez la suspensió de la Llei Rovira

La Federació Llull, integrada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear, juntament amb les entitats que formen part de la xarxa European Language Equality Network (ELEN), han expressat la seua preocupació per l’aprovació de la “Llei Rovira” (Llei 1/2024, de 27 de juny, de la Generalitat). Aquesta llei, que regula la llibertat educativa i ha estat publicada al DOGV, és vista per aquestes entitats com una amenaça directa als drets lingüístics de la ciutadania valenciana.

Per aquesta raó, totes aquestes entitats han sol·licitat al govern espanyol que presideix Pedro Sánchez que interpose un recurs d’inconstitucionalitat de la normativa per tal de suspendre la seua aplicació com més prompte millor.

Les organitzacions denuncien que la “Llei Rovira”, tot i emmarcar-se sota el concepte de llibertat d’elecció de llengües, tindrà com a conseqüència que molts alumnes siguen privats del seu dret estatutari d’aprendre valencià. A més, consideren que aquesta llei nega a la llengua pròpia el respecte i protecció especial que li atorga la Constitució.

Principals punts de crítica a la “Llei Rovira”:

– Restricció de l’aprenentatge del valencià: A les zones de predomini lingüístic valencià, només es garanteix que l’alumnat tinga l’assignatura de valencià, mentre que a les zones de predomini lingüístic castellà es permet l’exempció d’estudiar valencià.

– Desigualtat lingüística: La llei no compleix amb el mandat estatutari que exigeix que tota la ciutadania, en finalitzar els estudis obligatoris, tinga el mateix coneixement del valencià i del castellà.

– Atac als drets lingüístics: La llei afecta tant els drets dels valencianoparlants com dels castellanoparlants, fet que impedirà que una part important de la població tinga l’oportunitat d’aprendre el valencià.

Davant d’aquesta situació, les entitats de la Federació Llull i d’ELEN demanen al Govern mitjançant una carta signada que presente un recurs d’inconstitucionalitat contra la “Llei Rovira”. Això és considerat per les entitats com l’única manera d’aturar l’aplicació de la llei i els seus efectes perniciosos fins que la qüestió siga resolta. Les entitats temen que, si no es pren aquesta acció de manera urgent, la llei s’aplicarà en el curs 2025-2026.

La carta ha sigut signada per Anna Oliver Borràs, Presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Antoni Llabrés Fuster, President d’Obra Cultural Balear, Xavier Antich Valero, President d’Òmnium Cultural i Dr. Davyth Hicks, Secretari General de l’European Language Equality Network (ELEN). ELEN comprèn 174 organitzacions membres que representen 50 idiomes en 25 estats europeus.