SOM Intersindical reclamem la destitució d?Eduard Sallent per les seves declaracions contra manifestants pacífics

Davant dels esdeveniments recents i les greus declaracions del cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, des de SOM Intersindical volem expressar la nostra més profunda preocupació i rebuig per les seves valoracions públiques, que considerem totalment inadequades per a algú que ostenta un càrrec de confiança públic.

Les declaracions de Sallent no només han suposat una falta de respecte inadmissible envers els manifestants i polítics catalans, sinó que també representen una amenaça directa als treballadors públics del cos dels Mossos d’Esquadra. Pretendre responsabilitzar els agents de les errades en un operatiu que va fallar a causa de la negligència i la mala planificació de les instàncies superiors és intolerable i irresponsable.

SOM Intersindical considera inacceptable que un comandament superior intenti descarregar les conseqüències de la seva incompetència sobre els treballadors que cada dia es juguen la pell per garantir la seguretat pública. És evident que l’episodi viscut no és només el resultat de dificultats operatives, sinó també de la manca de lideratge i direcció adequada, que recau directament en Eduard Sallent, el conseller d’Interior i el Govern.

Per tot això, exigim la destitució immediata d’Eduard Sallent com a cap dels Mossos d’Esquadra. Alhora, demanem al conseller d’Interior i al Govern que assumeixin la seva responsabilitat política en aquest afer i que prenguin les mesures necessàries per restablir la confiança i el respecte cap als professionals que integren el cos policial.

No podem permetre que les decisions erràtiques i les declaracions fora de lloc posin en risc la integritat i la dignitat dels treballadors públics. És moment de restituir el lideratge en el cos dels Mossos d’Esquadra amb persones capaces de gestionar la seguretat pública amb eficàcia, respecte i responsabilitat.

SOM Intersindical

9 d’agost de 2024