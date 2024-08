Defensa de la llengua

Més suport a la professora denunciada per parlar català a la comissaria de Terrassa

Segons ha informat avui del Diari de Terrassa , el govern municipal ha reiterat el seu suport públic explícit a la professora de català de Terrassa que va ser denunciada per la Policia espanyola a la comissaria de Terrassa “per adreçar-se als agents en català i en defensa de l’ús del català a les administracions”. A través de la regidora de Polítiques Lingüístiques, Montserrat Caupena, “se li ha fet arribat el suport personal en la defensa de l’ús del català a les administracions i ha estat informada de les actuacions impulsades, donant compliment a la proposta de resolució aprovada al ple de març de 2023”.

Segons recorda l’Ajuntament, els fets es van produir el 4 de març de 2022, quan una veïna de Terrassa, professora de català d’un institut de la ciutat, “va ser menystinguda per parlar en català a la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa i, posteriorment, denunciada per dir-los que aprenguessin l’idioma”.

L’equip de govern vol destacar ”que s’ha donat compliment als compromisos adquirits amb l’aprovació de la proposta de resolució del ple de març del 2023, presentada per la Plataforma per la Llengua Col·lectiu l’Esbarzer a Terrassa i La Traca, Coordinadora Antirepressiva de Terrassa.

La regidora de Polítiques Lingüístiques, Montserrat Caupena, acompanyada de la direcció de l’Àrea de Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans, es va reunir al maig amb la professora, “a qui se li ha comunicat puntualment cada una de les actuacions dutes a terme des de l’Ajuntament i per expressar-li, un cop més, el suport explícit de l’equip de govern”.

Anteriorment, a l’abril, la regidora es va reunir amb representants de la Coordinadora Antirepressiva de Terrassa (La Traca i del grup local terrassenc de Plataforma per la Llengua), per fer seguiment del cas.

“Pel que fa a l’estat de les accions empreses, des de la regidoria de Polítiques Lingüístiques s’ha sol·licitat una reunió amb el comissari en cap de la comissaria de Policia espanyola, que ha estat rebutjada per segona vegada. I no hi ha hagut resposta per part de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya”, assenyala el consistori.

D’altra banda, “es va acordar que l’entitat facilitarà a l’Ajuntament l’estat dels terminis de les al·legacions realitzades i el número d’expedient per possibles accions posteriors”.

D'altra banda, companys seus recorden que ha estat doblement represaliada (per la policia espanyola i per la Intersindical-CSC, expulsada amb els 15 signats de suport a l’Ester M., assetjada dins de l'entramat del sindicat sobiranista).

👮‍♂️ Denunciem els agents de la Policia Nacional que van coaccionar i detenir una dona per parlar en català a Terrassa



❗ Haurien comès delictes de coaccions, falsedat en document públic, detenció il·legal i contra la integritat moral



➡ https://t.co/70RzGHagc6 pic.twitter.com/xo9uVnVW1J — Plataforma per la Llengua #LaVeuQueCreix 📢 (@llenguacat) July 28, 2022

Aquests van ser els acords de la proposta de resolució:

Primer. Condemnar els fets ocorreguts, els danys ocasionats i donar suport explícit a la professora de català i veïna de Terrassa afectada, mitjançant un comunicat públic i una trobada amb la professora per expressar aquest suport.

Segon. Sol·licitar una reunió amb el comissari en cap de la comissaria de la Policía Nacional de Terrassa per expressar el malestar de l’Ajuntament davant aquests fets i reclamar el respecte per la llengua catalana tal i com estableixen les lleis lingüístiques del territori català.

Tercer. Demanar a la conselleria d’Interior l’arxivament d’aquest cas.

Quart. Sol·licitar a la Delegada del Govern espanyol a Catalunya que doti la comissaria del carrer de Baldrich i tots els equipaments de l’administració central de l’Estat de personal capacitat per a atendre en català i que instal·li en totes aquestes dependències cartells informatius visibles sobre el dret d’expressar-se en totes dues llengües oficials i de rebre resposta en totes dues llengües oficials.

Cinquè. Expressar un posicionament clar de defensa de l’ús del català davant de qualsevol administració pública de la nostra ciutat i vetllar perquè fets com els descrits no es tornin a repetir.

Sisè. Que es notifiqui la proposta de resolució a la comissió del Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Terrassa.