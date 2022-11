CULTURA

Segueixen les mostres de suport a la professora de La Salle Palma assenyalada per VOX

Segueixen les mostres de suport a la professora de La Salle de Palma assenyalada per VOX per fer complir les normes de convivència del centre. Després que el diumenge dia 27 de novembre l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i l'STEI Intersindical es posicionessin públicament en suport a la professora de Llengua que ha estat insultada i amenaçada, el dilluns la Intersindical-CSC va emetre un comunicat similar (sembla que de moment és l'únic sindicat d'Educació del Principat que ho ha fet).

A més a més, ahir la Presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol va afirmar al Parlament "Això no va de banderes ni de futbol, això va de l'autoritat dels professors dins de les aules i de les amenaces de mort contra la professora i l'exposició pública de la seva família". La presidenta Armengol va retreure al diputat de VOX Jorge Campos (que va difondre el cas per les xarxes socials) que utilitzés una estratègia que va titllar de "feixista". La presidenta va indicar que "una professora, per fer la seva feina,està sent amenaçada de mort a les xarxes, la seva filla ha estat mostrada en xarxes i també l'adreça on viuen".

Els darrers dies els atacs espanyolistes a la professora han sigut constants i nombrosos (s'ha arribat a col·lapsar la centraleta telefònica de La Salle Palma per la gran quantitat de trucades amenaçadores i insultants) i s'hi han afegit mitjans de comunicació com OKDiario amb una portada on 'acusa' a la professora de llengua catalana de 'no acceptar que li parlin en espanyol' (no s'especifica si això passa a les classes de català) o el digital Edatv.news que afirma que la docent mallorquina "odia Espanya" perquè el seu perfil de Twitter està ple "de tuits en català".