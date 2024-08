Euskal Herria

Com cada estiu la campanya "A casa" es trasllada a les platges bascas

Sare Herritar i Etxerat han demanat la repatriació de presos, fugitius i deportats i unir esforços per aconseguir-ho.

Convocats per Etxerat i Sarek, van agafar la convocatòria per a la repatriació dels presos a les platges de Bakio, Laida, Lekeitio, Mutriku, Orio i Donostia, el primer diumenge d'agost, en la seva iniciativa anual. Han demanat promoure la convivència, acabar amb la vulneració de drets que comporta la política penitenciària excepcional i "fer de tothom un guanyador.

Aquesta iniciativa ja ha complert unes dècades: juntament amb el primer diumenge d'agost, en la majoria dels casos, la declaració a favor dels drets dels presos ha arribat a les platges del País Basc. Van utilitzar la parada per recordar a la població local l'excepcional política penitenciaria que segueix vigent fins i tot a l'estiu i per informar de la situació als estiuejants de l'estranger.

Enguany, la iniciativa s'ha implementat a sis ciutats i pobles: Donostia, Orion, Mutrikun, Bakio, Laida i Lekeitio. En tots ells, han deixat un missatge adaptat a la situació actual: “De la mateixa manera que hem aconseguit acabar amb la dispersió, aconseguirem dur a terme el procés de repatriació fins al final”.

La mobilització a la platja de Laida ha començat des de la zona de descans d'Arketa. En primer lloc, el Centre de la Cançó d'Urdaibai va cantar "Txoria txori" juntament amb els assistents. Aleshores, la multitud de persones que s'hi havien reunit van agafar el camí cap a la platja en cercavila amb tons de xiulets i panderetes, acompanyades per diverses canoes des de l'aigua, algunes d'elles portant pancartes amb el lema "Etxera" a les mans. .

En ser un dia d'estiu perfecte, la platja de la Laida estava plena de gent, però la manifestació va ser asfaltada pels que prenen el sol.

Després van deixar la sorra i van tornar a la zona de descans, on va continuar la cerimònia. Van començar cantant i van continuar amb els versos de Koldo Gezuraga i Ibai Amilla. Després d'això, van afirmar que s'estaven fent actes similars no només a la platja de Laida sinó també en moltes altres, legalment cada any. A Laida, però, també van parlar de la llibertat de premsa.

De fet, el periodista Pablo Gonzalez, recentment alliberat a Polònia, és resident a la regió. Han dit que també és pres polític i han volgut deixar clar que “el periodisme no és un delicte a Polònia, ni a Gaza”, i han volgut recordar els periodistes assassinats per Israel.

La iniciativa a la platja de Laida va acabar de la mateixa manera que van començar, s'hi va reunir tothom, cantant, gràcies al Centre de la Cançó d'Urdaibai.

En les declaracions fetes a les sis platges, els organitzadors han destacat el següent: "Ens hem reunit per declarar que és necessària una solució a les conseqüències del conflicte que es va produir en aquesta població".

Però no només per reivindicar, sinó també per "exigir que la societat basca tiri endavant". Així, han volgut remarcar que és "necessari" "donar una sortida al procés de resolució de les conseqüències del conflicte" i que és "el moment d'obrir les portes a la convivència".

Els centenars de persones que s'han concentrat a sis platges basques han cridat més fort i més clar el seu eslògan, i han demanat deixar "la porta oberta" a "escenes de convivència, escenaris de memòria inclusiva, escenaris de retrobament".

Aquesta mobilització de les platges, que ja té una llarga trajectòria, forma part de la campanya d'estiu. En el marc d'això, la propera parada serà avui Vitòria-Gasteiz, concretament el dia de la Mare de Déu Blanca: a les 20.30 h a partir de l'Enparantza de la Mare de Déu Blanca, es tornarà a escoltar fort el pregó "Etxera" a la dia de festes locals.