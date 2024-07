MAT

Crida a la mobilització a les comarques del nord del País Valencià en contra del PSOE per haver autoritzat la MAT

Dissabte 3 d’agost l’entitat ha convocat una manifestació a Morella (Ports) contra aquest projecte que s’espera que siga massiva.

La plataforma No a la MAT ha emès un comunicat on denuncia el Govern espanyol, al qual acusa de «donar l’esquena a les comarques» del nord del País Valencià i de «vendre’s als interessos de les multinacionals de l’energia».

Segons aquesta entitat, tant la línia MAT com la macroplanta solar Magda, prevista a les Coves de Vinromà (Plana Alta), són projectes «impulsats per grups inversors estrangers amb l’objectiu de produir energia de forma massiva en zones rurals, transportar-la a centenars de quilòmetres i especular amb el preu de comercialització».

Recorden també els informes desfavorables de diverses conselleries valencianes i l’oposició per part de la Diputació de Castelló i dels ajuntaments afectats, així com la indignació generada entre els veïns. L’entitat confia en la via judicial contra els projectes, denunciats per delicte ambiental i prevaricació en el procés de tramitació. La denúncia es troba actualment en instrucció al Tribunal Superior de Justícia de Madrid.