LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP pressiona al govern perquè actui davant les activitats il·legals a la Gola del Fluvià

La CUP ha demanat al govern l’expedient sancionador iniciat pel Departament de Territori l’any 2023, pel qual el govern va anunciar una sanció de 31.246 euros al responsable de portar a terme activitats il·legals a la Gola del Fluvià. La Generalitat va ordenar aturar totes les activitats i tancar totes les instal·lacions construides, així com la página web.



El diputat de la CUP, Dani Cornellà; ha minfestat que intueixen que el govern no ha fet res més després de l’anunci de la sanció, doncs continúen les actvitats il·legals i la página web anunciant-les encara existeix. Hi ha deixadesa per part de les administracions públiques per perseguir i tancar activitats turístiques il·legals i reobrir el camí públic del Joncar en el seu tram final d’accés a la platja”.



També s’han registrat diferents preguntes referents a l’estat de l’expedient i les mesures que ha adoptat el govern des de l’anunci de la sanció ara fa més d’un any. Alhora, Dani Cornellà, recorda al govern que el Conservatori del Litoral ja hauria d’estar creat i en funcionament des del 2021, tal i com s’especificava a la llei 8/2020 de potecció i ordenación del litoral. Aquest incompliment suposa un problema alhora de solucionar aquest tipus de problemàtiques, doncs el Conservatori serviría per comprar la part que encara no és pública de la Gola del Fluvià, proteger-la, conservar-la i renaturarlitzar-la.

La CUP reclama l’obertura del camí públic del Joncar, la fi de les activitats turístiques al paratge natural, l’acció de les administracions (tant de l’Ajuntament com de la Generalitat) per acabar amb aquesta praxi il·legal.

Per això Dani Cornellà recorda: “ens hem manifestat al costat de les entitats ecologistas i la Plataforma per dir prou a la privatització d'aquest paratge natural i per aturar les activitats turístiques que s'hi fan sense cap mena de permís”. El dissabte 20 de juliol la CUP-Defensem la Terra es va tornar a concentrar davant l’activitat il·legal i la barrera que tanca el camí públic, per dir prou a aquesta situació que s’allarga des dels 2021”.