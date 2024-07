Corrupció

La CUP denuncia a Antifrau irregularitats de l’Hospital de Palamós

La CUP ha fet arribar a l’Oficina Antifrau de Catalunya una denúncia per Irregularitats en la contractació i prestació de serveis de la Fundació Hospital de Palamós- SSIBE. Alexan Weltz, regidor de Palamós ha explicat que després de la invetsigació feta per la CUP “tenim la sensació que la fundació ha estat més fiscalitzada amb el nostre estudi que pel propi CatSalut”, per això traslladaran el cas a l’oficina antifrau perquè estudiï les irregularitats detectades i “que permeten que amb una sanitat finançada amb diner públic, també s‘hi faci negoci”.

Per la seva part, Anna Alcalà, treballadora sanitària ha posat de manifest la realitat límit que es viu als centres sanitaris de les comarques gironines com a resultat de les retallades imposades des del Departament, però també com a conseqüència de les mancances estructurals que s’arrosseguen des de fa dècades. Alcalà ha denunciat que la desprovisió de personal i el tancament de quiròfans recaurà altra vegada sobre els usuaris i treballadors, augmentant les llistes d’espera i les càrregues de treball. També ha criticat que “el reforç de personal únicament a les zones turístiques és un exemple més de com el turisme de masses xucla dels recursos públics en detriment de la població”.

Alcalà ha celebrat que “després d’anys perduts, finalment el consistori gironí hagi treballat aquest darrer any per tal que al ple del mes de maig s’hagi pogut aprovar la modificació urbanística que ha desencallat el projecte del nou campus de Salut”. Tot i així, es lamenta que el CatSalut no parli d’un aspecte tan important com la gestió del Campus que segons els cupaires és assumible i qüestió de voluntat política que l’IAS s’integri a l’ICS ja que les dues empreses son de provisió i titularitat pública i quant al personal s’ha de convertir el de l’IAS en estatutaris, tal com ja s’ha fet en altres casos.

Per la seva banda, la Diputada de la CUP-DT, Laia Estrada, ha assegurant que el que succeeix a les comarques gironines es reprodueix pràcticament a tot Catalunya. D’una banda, ha denunciat que el suplement pressupostari aprovat el passat abril no contemplés una partida adient que hagués evitat les retallades de l’estiu i ha lamentat que el conseller en funcions encara no hagi donat explicacions públiques concretant l’abast de les mateixes i l’impacte que tindrà en el conjunt d’usuàries i treballadores.

D’altra banda, Estrada, ha afirmat que la denúncia de Palamós “no es pot entendre com un cas aïllat sinó que és el resultat d’un model sanitari que està pensat per a afavorir els interessos privats i les corrupteles”. En aquest sentit ha defensat que només un model 100% públic pot garantir una assistència de qualitat i unes condicions laborals dignes que possibilitin retenir tot el personal que formem a Catalunya. A més, la cupaire ha destacat que actualment la majoria de concerts sanitaris estan caducats i que, per tant, és el moment d’engegar un procés d’internalització ambiciós.