Serveis socials

La CUP alarma de l’impacte directe i perjudicial cap als usuaris de la xarxa de serveis socials d’atenció pública que suposa el Decret 7/2024

La CUP-DT titlla de vergonyós el Decret llei 7/2024 aprovat pel govern en funcions que es porta a validació al Ple de demà al Parlament. Els cupaires assenyalen que aquest tindrà un impacte directe i perjudicial cap als usuaris de la xarxa de serveis socials d’atenció pública: centres residencials a centres d’atenció diürna, serveis per a infants tutelats, gent gran, persones amb discapacitat, prestacions o recursos per a persones vulnerables i un llarg etcètera. Ho justifiquen tot indicant que el Decret, rebaixa el nivell d’exigència en la qualitat de tota la xarxa de serveis socials d’atenció pública i redueix les eines per garantir un bon servei en aquells casos en què està delegat a empreses o entitats privades. “Una mesura que només té com a objectiu que les empreses privades que actualment estan prestant el servei puguin continuar prestant el servei malgrat que no compleixin els requisits que imposa la llei”, ha assenyalat la diputada de la CUP-DT, Pilar Castillejo. De fet, els independentistes avisen que, amb aquest decret, l’empresa o els seus responsables poden haver estat sancionats de forma greu o molt greu i tot així es podrà renovar l’acreditació necessària per prestar serveis a la xarxa de Serveis Socials. Quelcom que, alerten, vulnera el Decret de 2020 de regulació de la concentració i gestió delegada de la Xarxa de Serveis socials amb empreses i entitats privades que marcava l’acreditació de la qualitat del servei donant quatre

anys per complir-la. Un termini que acaba ara i que veurà modificats els requisits amb el Decret impulsat per l’actual govern en funcions.

Hi ha més d’un miler que ja es veu que al 2025 no reuniran les condicions requerides pel que fa als Estàndards de qualitat en l'estructura, instal·lacions i equipaments. Si demà es valida el Decret, La Generalitat acceptarà que, a l’octubre del 2025, puguin continuar prestant el servei, tot i que les condicions de les places no permeti el concert, mentre la persona que ara l’estigui ocupant continuï fent-ho: “És a dir, enlloc d’obligar els privats a complir la llei en els termes de qualitat de la prestació del servei determina, es condemna de per vida la persona que està ocupant aquesta plaça a viure en aquestes condicions”, denuncia Castillejo, tot afegint que “Estem parlant d’habitacions sense ventilar, o amb tres llits o més. I en lloc d’obligar-los a complir-la, obliguen els nostres avis i àvies a viure en condicions insalubres fins la seva fi”.

Davant d’això, la CUP-DT, ha instat a votar en contra de la validació del decret a tots aquells partits “que considerin que les cures, la salut i la dignitat de la nostra gent gran i de les persones vulnerables ha de ser garantida”. A més, els anticapitalistes han entrar a registre una pregunta sobre inspeccions i sancions durant el 2023 a residències de gent gran i de persones amb discapacitat de titularitat pública, privades amb places concertades i privades de tot Catalunya. “Busquem una transparència que no s’està executant. No pot ser que el govern, que està aprovant canvis legislatius en qüestions com els serveis públics, estigui tants mesos sense fiscalització”, ha justificat Castillejo.