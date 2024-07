Aigua

Demanen la dissolució del CAT pels 35 anys del minitransvasament

Desenes de persones convocades per la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), s’han concentrat aquest dijous a la tarda a les portes de la seu del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) a l’Ampolla, i han demanat la seva dissolució, coincidint amb l’acte de commemoració del 35è aniversari del minitrasvassament. El portaveu de la PDE, Joan Antoni Panisello, ha criticat que el CAT ha portat “riquesa, futur i progrés al Camp de Tarragona” contràriament “a l’estancament demogràfic i econòmic” de l’Ebre. Per la seva banda, el president de l’ens, Joan Alginet, entén que sorgeixin “sentiments de defensa dels recursos”, però reivindica la importància de la infraestructura i el seu compromís amb l’entorn, segons informa el digital de les Terres de l'Ebre Marfanta

“És una vergonya i una provocació que vinguin a les Terres de l’Ebre a celebrar els 35 anys”, ha afirmat Panisello, ja que considera que el territori “no té res a celebrar” i que, per tant, l’acte s’hauria d’haver fet a Tarragona “que és on reben l’aigua”. Unes afirmacions que ha desmentit el president del Consorci d’Aigües de Tarragona, qui ha afirmat que el CAT “no és només una infraestructura que mira cap al nord del país” i que així ho demostren les dades. Segons ha detallat, en un mes de juliol ordinari, “onze municipis de les Terres de l’Ebre reben, aproximadament, 650 milions de litres d’aigua del CAT”.

Tot i això, Alginet ha subratllat que l’aigua del CAT no hauria de ser un recurs imprescindible i que s’haurien d’apostar, entre altres, per la regeneració de l’aigua de la indústria i les dessaladores i que els ajuntaments haurien de fer un esforç per millorar les seves xarxes municipals.

Per això, ha assegurat que entén que “sorgeixin sentiments de defensa dels recursos propis” com els de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, sobre els quals afirma que “sempre han tingut una posició coherent”. Tot i que ha afirmat que “és lícit i legítim que formulin els seus plantejaments”, el president del CAT afirma que no els comparteix per la diferència d’interpretació envers les dades. “Les inversions de la xarxa, sumades a les inversions que s’han fet al delta de l’Ebre -més de 115 MEUR- són històriques i això és un fet objectiu”, ha subratllat Alginet, qui ha reivindicat que “poques administracions des del 1989 han invertit per preservar un ecosistema biodivers necessari i estratègic, sense un impacte determinant al cabal del riu Ebre”.

Contràriament, des de la plataforma mantenen que la infraestructura és un dels majors espolis que pateix el territori i que, per tant, hauria de tenir data de caducitat. “El Consorci es va crear d’una forma solidària i temporal i s’ha convertit en una estructura vitalícia”, ha denunciat Panisello, qui ha manifestat que el CAT s’hauria de dissoldre. Tot i això, ha puntualitzat que “no cal que es dissolgui tota l’estructura, però sí que es canviïn les captacions d’aigua”. “No es pot dependre de l’aigua de l’Ebre”, ha dit, referint a les empreses i municipis del Camp de Tarragona, els quals en 35 anys, i segons Panisello, “han tingut temps per crear les seves pròpies infraestructures per ser autosuficients en aigua”.

En la mateixa línia, s’ha mostrat la CUP de les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de Tortosa, els quals han declinat la seva invitació a l’acte de commemoració del 35è aniversari en considerar que “no hi ha res a celebrar”.