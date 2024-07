Aplec

“Rumb al col·lapse”, l’Aplec Jove d’enguany tractarà el turisme

Sota el títol "Rumb al col·lapse, el turisme a debat", l'Aplec Jove d'enguany tendrà per objectiu analitzar el model turístic actual i pensar en un futur més enllà. Serà a Pollença dia 31 d'agost i les entrades ja estan a la venda.

L'Aplec Jove és la trobada anual del moviment juvenil mallorquí, que se celebra cada estiu des del 2021. És un dia de formació, però també de debat i d'esperança. L'entitat explica que ha triat aquest tema per "aportar en teoria i anàlisi al cicle de mobilitzacions que s'inicia amb la manifestació 'Mallorca no està en venda' del 25 de maig del 2024 i que continua amb la creació de les delegacions locals de 'Menys turisme més vida', les accions de 'Mallorca Platja tour' o la gran manifestació d'aquest diumenge 'Canviem el rumb'".

L'Aplec Jove tendrà tres xerrades. La primera tractarà sobre la relació entre la indústria turística i el capital. Un repàs històric al fenomen del turisme de masses a Mallorca per entendre l'origen dels problemes estructurals que patim avui en dia. A la segona es parlarà de l'impacte del turisme sobre la cultura pròpia. "Quins efectes sociolingüístics té aquesta indústria a Mallorca? I al món? Quina imatge s'ofereix als visitants de la llengua i cultures pròpies, si és que se n'ofereix cap?" Després de la segona xerrada ve el dinar, que entra amb l'entrada.

A primera hora de l'horabaixa hi haurà la tercera ponència. Encara que "és més fàcil imaginar el final de Mallorca que el final del turisme", com diu Iván Murray, en aquesta taula redona se cercaran alternatives i estratègies per superar el model turístic actual, amb la pregunta "hi ha vida després del turisme?".

L'esdeveniment durarà tot el dia i s'allargarà fins després de sopar, que conclourà amb una ballada i un punxadiscs per fer un poc de bauxa.