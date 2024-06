La CUP demana la compareixença del conseller d’Acció Climàtica pel PLEMCAT

El diputat de la CUP, Dani Cornellà, va registrar les preguntes i la sol·licitud de compareixença al Parlament de Catalunya.

La CUP va registrar aquestes peticions arran de les reunions convocades a diferents municipis (Vilaür, Ventalló o l’Armentera) per explicar als veïns les afectacions als municipis de la línia d’evacuació del PLEMCAT. La línia de 16 km. afectarà Vilaür, Ventalló, Sant Mori, l’Armentera, l’Escala i Sant Pere Pescador.



Segons ha manifestat el diputat de la CUP, Dani Cornellà, “hem registrat la compareixença del conseller en funcions perquè doni explicacions sobre el PLEMCAT. No podem entendre que es gastin 80 milons d’euros públics en un projecte experimental per estudiar l’afectació de l’energia eòlica al medi marí sense acompanyar el projecte d’una moratòria d’almenys 4 anys per construir un macro parc eòlic Marí a la zona; no té cap sentit”.



El diputat cupaire ha afegit: “quan es fa una inversió pública d’aquestes característiques cal esperar a obtenir els resultats i decretar una moratòria fins que aquests siguin concloents, si hi ha una forta afectació a la biodiversitat marina caldrà modificar el POEM i no permetre macro parcs eòlics marins a la zona, i de la manera com ens ho proposa el govern quan tinguem els resultats no serviran de res perquè el Macro Parc ja estarà licitat i potser en fase de construcció”.



La CUP continuem donant suport a la Plataforma, entitats i municipis que si han manifestat contraris i que demanen aplicar el principi de precaució.



La CUP aposta per una transició energètica coherent que respecti els ecosistemes naturals i la biodiversitat, una transició democràtica, distribuida i participativa i per a fer-ho, demanem que aquests 80 milions d’euros públics s’incorporin a l’energètica pública per fer 13.500 instal·lacions de 4’5 KW de plaques fotovoltaiques en teulades públiques. La Generalitat de Catalunya ha de donar exemple prioritzant i omplint totes les teulades i els espais malmesos tal i com indica la Llei Catalana del canvi Climàtic.