La CUP de Reus troba a faltar transparència i organització al primer any de mandat

El grup municipal de la CUP a Reus ha presentat el balanç del primer any de mandat, exposant una sèrie de crítiques severes a la gestió del govern local. La portaveu Mònica Pàmies i el regidor Arnau Martí han detallat la seva preocupació per la manca de transparència, l’organització deficient i la percepció de continuïtat de pràctiques opaques en el govern actual, que diuen que estan perjudicant tant l’oposició com la ciutadania de Reus.

Mònica Pàmies ha començat la seva intervenció destacant que la gestió actual del govern no ha aportat el canvi esperat pels reusencs. “El govern actual no només continua les pràctiques opaques del passat, sinó que també pren decisions que semblen haver estat pre-pactades durant la campanya electoral, sense la deguda transparència”, ha declarat Pàmies.

Els independentistes han denunciat també la manca de previsió i la gestió deficient en projectes com el de l'Hispània. “Les nostres advertències sobre la perillositat del lloc es van ignorar. Hi ha filtracions contaminants i cancerígenes, i no s'ha avaluat adequadament el risc per als residents actuals. Ara el cost de la descontaminació recaurà sobre tots nosaltres, i les recomanacions de seguretat, com no treballar quan fa vent, simplement no es compleixen”, ha criticat l’ecologista.

En relació amb l’ICASS, la portaveu ha expressat decepció pel fet que, malgrat les mocions aprovades, no s’ha actuat. “Tot i que el PSC i ERC eren conscients dels problemes, ningú ha volgut reunir-se amb les famílies afectades. La falta d'empatia i la negligència en la gestió d'aquests assumptes és alarmant”, ha declarat.

El projecte de desenvolupament del parc al costat d’ADIF ha estat un altre punt de discòrdia. Segons la CUP, el govern actual ha ignorat la necessitat de pensar en clau verda i ecologista, alineant-se amb interessos de dreta que prioritzen l'especulació urbanística. “Aquest era un espai de 3.000m² destinat a ser una zona verda amb arbres i aparcament permeable. Els veïns estaven il·lusionats, però ara veiem un projecte que no contempla el benestar ni la salut de la ciutadania”, ha denunciat Pàmies.

Per la seva banda, el regidor Arnau Martí ha destacat l'esforç de la CUP per presentar mocions basades en el seu programa electoral i propositives, encara que moltes d'elles han estat rebutjades. “No ens deixen ser una oposició que participa. Hem treballat per oferir solucions constructives, però el govern ens ha donat l'esquena de manera sistemàtica”, ha conclòs Martí.