En defensa del territori

Acusen a l'Ajuntament de Gavà d’accelerar la construcció de 5.000 habitatges i destruir el darrer connector ecològic

La plataforma Aturem el Pla de Ponent, de la qual forma part Les Agulles-Ecologistes en Acció del Baix Llobregat i Garraf, ha tenyit de verd la sala de plens de l’Ajuntament de Gavà per denunciar la hipocresia municipal. Més de 50 veïnes i veïns, amb samarretes verdes, han realitzat una acció de protesta contra el Pla de Ponent al ple d’aquest dijous 27 de juny.

La plataforma Aturem el Pla de Ponent denuncia que tornen els anys del totxo i el desenvolupament descontrolat al Baix Llobregat, on els promotors immobiliaris fan i desfan en funció dels seus interessos i en aliança amb els ajuntaments, en detriment de la natura i el medi ambient.

L’any 2005, l’Ajuntament de Gavà va signar un conveni de desenvolupament urbanístic amb els propietaris de la zona del Pla de Ponent, aplicant el Model de Cooperació, on el control públic sobre el desenvolupament urbanístic podia garantir un millor control de l’urbanisme. Ara, l’Ajuntament, a instàncies dels propietaris, proposa una modificació del conveni cap a un Model de Compensació Bàsic, on s’acceleren els tràmits urbanístics, es perd el control públic i l’administració pública assumeix algunes parts de la urbanització, mentre que els propietaris assumeixen la resta.

El conveni beneficia els propietaris (Gavàland Development SLU, darrere de la qual s’amaga la societat Kronos Homes, amb seu al carrer Serrano número 3 de Madrid), que podran contractar les obres sense estar subjectes a les garanties de transparència de les licitacions públiques.

L’execució del Pla de Ponent suposarà l’afectació irreversible del darrer corredor Garraf-Delta. En els annexos al conveni, s’introdueixen canvis substancials al projecte d’urbanització, que s’haurien de tramitar com a tals subjectes a les garanties de la legislació mediambiental actual i no a la del 2008, quan es va aprovar formalment.

La plataforma Aturem el Pla de Ponent denuncia aquest projecte especulatiu que beneficiarà al fons voltor Kronos Investment i que atraurà persones de l’àmbit metropolità sense donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població gavanenca, tal com ha passat amb els blocs promoguts per l’AMB a la zona de Can Ribes.

La Plataforma Aturem el Pla de Ponent anuncia que presentarà al·legacions i continuarà lluitant per aturar el pla urbanístic en marxa més gran de tot Catalunya, que suposa una greu amenaça per a la natura del Delta del Llobregat.