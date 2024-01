Dia Mundial dels Aiguamolls

Acció reivindicativa i de voluntariat per restaurar la Murtra i la pineda de la Maiola de Gavà

Diumenge 4 de febrer, 11:00 a 14:00 a la Pineda de la Maiola de Gavà





El Dia Mundial dels Aiguamolls d’enguany ha estat escollit per Ecologistes en Acció per fer activitats sota el lema «Restaurar la Natura». Amb aquest motiu, Les Agulles – Ecologistes en Acció fem una acció reivindicativa i de voluntariat a la llacuna de la Murtra, un dels espais humits més importants del delta del Llobregat i més malmesos i maltractats.

Es tracta d’un espai protegit Natura 2000, però on no només els ecosistemes es troben en mal estat sinó que hi ha abocaments periòdics de productes agroquímics i aigües residuals sense depurar. A la pineda annexa, La Maiola, el seu interès botànic i faunístic es veu amenaçat per la presència d’espècies exòtiques que malmeten l’ecosistema.

Amb aquesta acció volem millorar l’estat ecològic de la pineda, retirant les plantes invasores, i reivindicar que s’inverteixi en conservar i restaurar la Murtra.

Inscripcions gratuïtes i obligatòries: lesagulles@ecologistesenaccio.cat