Moviment veïnal

Protesta a Gavà contra el projecte de reforma de l’Avinguda Eramprunyà

Un bon nombre de persones es van concentrar (a la fotografia) el passat dissabte, dia 11 de febrer, a la plaça Catalunya de Gavà, per protestar contra el projecte de reforma de l’avinguda Eramprunyà plantejat per l’Ajuntament de la ciutat, dirigit per l’alcaldessa socialista Gemma Badia. La concentració estava organitzada per la plataforma creada amb la voluntat de frenar aquest pla i que porta més de 1.000 signatures recollides.

A la protesta es van sumar tots els grups municipals de l’oposició al govern socialista. En acabar l’acte es va llegir un manifest elaborat per la plataforma i es van anunciar noves mobilitzacions.

En declaracions a El Bruguers Digital, Alfonso Portillo, representant de la plataforma, va expressar la seva oposició al projecte municipal “perquè perjudica als veïns i comerços, i de retruc a altres zones del voltant”. Portillo va afegir: “Nosaltres volem una remodelació que aporti solucions als problemes reals de la gent i amb el consens de totes les parts”.

La plataforma va exigir al tinent d’alcaldia, Èric Plaza, que abans no acabi el mes de març presenti “un nou projecte amb les condicions que hem expressat”.

Font i fotografia: El Bruguers Digital