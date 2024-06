Moviment veïnal

Tornen a entrar a la seu de l’associació de veïnes i veïns del Nou Vendrell

L’entitat veïnal del Nou Vendrell esta farta de robatoris i a la seva seu que ha sofert en els últims dos anys 4 robatoris en els quals a més de perdre material important per les festes els i han robat dues televisions. El passat diumenge novament van entra a la seu trencant-los una finestra de la seu i accedint a dintre, tot i que els lladres no es van poder emportar res perquè l’alarma connectada a una de les portes va fer impossible que els lladres entressin més enllà. Ara des de l’entitat es treballa en buscar una solució per les destrosses que han sofert i s’estudia ficar càmeres a l’exterior de la seu.

D’altra banda des de l’entitat demanen a la policia solucions davant la situació d’inseguretat que pateix la seva seu que ja ha sofert en els últims dos anys 4 robatoris, celeritat en la col·locació de càmeres als accessos de la urbanització i que l’Ajuntament posi il·luminació publica davant de la seu que millori la visibilitat a la zona.