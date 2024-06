biodiversitat

Nou vídeo de La Carrasca-Ecologistes en Acció: "Espais naturals: aïllats o interconnectats?"

La protecció legal dels espais naturals és insuficient per a garantir el seu futur. Cada vegada és més evident que per a conservar a la llarga la biodiversitat no hi ha prou amb preservar illes de natura, disperses enmig d’un mar de degradació: cal una protecció més global que considere el territori en el seu conjunt.

La connectivitat ecològica entre espais naturals és imprescindible per a mantindre la funcionalitat dels ecosistemes, conservar la biodiversitat, permetre l’intercanvi genètic entre poblacions de flora i fauna, i facilitar el desplaçament dels éssers vius, atenent a les seues necessitats nutricionals, reproductives i d’adaptació al medi.

Els connectors ecològics tenen cada volta més importància com a conseqüència del canvi climàtic i altres factors ambientals, perquè possibiliten que els individus de les diferents poblacions d’éssers vius puguen migrar en altitud o latitud, buscant condicions millors.