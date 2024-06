Galeusca

La Federació Galeusca reclama a Palma que s’impulsi el “ple desenvolupament de la normalització” dels tres idiomes com recull la legislació internacional

Una cinquantena de persones van assistir a l'Encontre GALEUSCA 2024, que es va celebrar dimecres 29 de maig a Ca n'Alcover amb l'eix vertebrador de la traducció com a via d'internacionalització literària.

La jornada va començar amb la lectura de la Declaració de Palma en una roda de premsa en què van participar Cesáreo Sánchez Iglesias, president de l'AELG; Sebastià Portell, president de l'AELC, i Joxemari Carrere, representant de l'EIE. La declaració, que es pot llegir en català, gallec i èuscar, va posar en relleu els precedents històrics de la federació, el compromís d'acció conjunta entre les literatures de Galícia, Euskal Herria i els Països Catalans i el cessament de qualsevol atac contra les llengües gallega, basca i catalana.

Amb l'objectiu de veure com la conversa entre literatures escrites en diferents llengües pot contribuir a la superació de les fronteres administratives i culturals i fomentar la promoció i la difusió de la literatura gallega, basca i catalana en un context global, a la tarda es va organitzar un diàleg entre tres traductores. Garazi Arrula, María Reimóndez i Lluïsa Soaz van exposar idees sobre la traducció com a gest polític, la coneixença entre les tres literatures, les estratègies de traducció, la situació de submissió lingüística o l'autotraducció en una conversa moderada per Sebastià Portell.

Finalment, es va fer un recital poeticomusical amb poemes de Sebastià Alzamora en català, de Castillo Suarez en èuscar i de Marga do Val en gallec. També es van poder escoltar cançons en les tres llengües gràcies a l'acompanyament musical de Clara Fiol Dols.

A més a més, es va obsequiar els assistents amb un llibret amb la declaració, les intervencions i els poemes en català, gallec i èuscar que es pot recuperar en aquest enllaç en versió digital.

Les tres associacions van celebrar la represa de l'activitat i esperen poder celebrar un nou encontre l'any vinent.

L'AELC ha organitzat aquesta activitat amb l'Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) i l'Euskal Idazleen Elkartea (EIE), amb el suport del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) i de la Institució de les Lletres Catalanes i amb la col·laboració de l'Obra Cultural Balear i de Ca n'Alcover.

