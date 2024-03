LLUITA INSTITUCIONAL

S’aprova al Parlament la proposta de la CUP per establir un calendari màxim de 5 anys per revertir el transvasament del Ter a l’Àrea metropolitana.

Diferents propostes de la CUP s'aproven el darrer dia del ple monogràfic sobre la pagesia.

Destaca l'aprovació de revisar l'actual Pla Especial de Sequera per tal d'assegurar un tracte equitatiu de l'agricultura i la ramaderia, ajustat a la relació d'usos de la resta d'activitats econòmiques o posar en marxa un pla especial d'ajuts per a la pagesia que fa servir reg d'inundació o poc eficient per afavorir el canvi cap a una agricultura més sostenible millorant el sistema de reg.

El diputat gironí, Dani Cornellà, va defensar la necessitat d'acabar definitivament amb el transvasament del Ter. En la seva intervenció va declarar que "els acords del Ter ja no serveixen en l'actual context, cal avançar més de pressa i garantir que amb un màxim de 5 anys l'aigua del Ter es quedarà tota a la seva pròpia conca". La CUP mai ha defensat el transvasament i menys veient el model insostenible de desenvolupament que obvia l'estrès hídric del Ter.

La CUP denunciem la imposició per part del govern de la Generalitat d'uns cabals mínims molt reduïts que estan produint danys irreversibles a la biodiversitat i no garanteixen l'aigua suficient per a la pagesia. Una situació que també es repeteix a la Muga i el Fluvià, on l'ACA ha permès obrir nous pous que no faran res més que salinitzar els aqüífers.

També es van aprovar altres propostes del partit independentista, com exigir la modificació i l'aplicació de la llei de la cadena alimentaria per garantir preus justos cap a la pagesia o crear una finestreta única per les gestions del sector.