LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP aconsegueix al Parlament la millora i potenciació de la connexió ferroviària Puigcerdà - La Tor de Querol-Enveig de l’R3

El Parlament de Catalunya, en la sessió de la Comissió de Territori d’aquest dimecres ha aprovat una resolució per millorar el servei ferroviari de l’R3 de Rodalies entre Puigcerdà i la Tor de Querol - Enveig, a la Cerdanya. La proposta posa en valor la correspondència que hi ha a l’estació de la Tor de Querol - Enveig, situada a la Catalunya Nord, amb 3 serveis de l’SNCF: el Tren Groc cap a Vilafranca de Conflent, trens regionals "TER" cap a Tolosa de Llenguadoc i un tren nocturn cada nit cap a París. Tal com ha exposat la diputada Montserrat Vinyets, connexions com aquestes és vital promoure-les en la situació actual d'emergència climàtica, per donar alternatives no contaminants al vehicle privat i a l'aviació. Malgrat això, la connexió transpirinenca sovint cau en l’oblit i darrerament s’ha arribat a fer anar les persones usuàries del tram entre Puigcerdà i la Tor de Querol en taxi.

En primer lloc, i tal com ja es va acordar en un punt de la moció sobre Rodalies aprovada el 14 de desembre al Ple del Parlament, la resolució demana preservar el servei actual de l’R3 fins la Tor de Querol-Enveig, en el context del traspàs de Rodalies, respecte el qual l’acord entre ERC i PSOE delimita a Puigcerdà la infraestructura a traspassar de l’R3, així com i les declaracions confuses que la Consellera de Territori va fer a principis de novembre al respecte.

Per altra banda, la resolució aprovada insta el Govern a diverses qüestions relacionades amb el servei: que tots els trens que arriben a Puigcerdà vagin també a la Tor, que es treballi junt amb l'SNCF per coordinar més els horaris amb l'R3, que la correspondència entre R3 i aquests serveis de l'SNCF s'informi per tots els canals de Rodalies, que s'indiqui arreu que l'extrem nord de la línia és la Tor de Querol-Enveig, no pas Puigcerdà; que aquesta estació disposi de tots els serveis necessaris d'informació i venda de bitllets de Rodalies, que els maquinistes de Rodalies puguin fer-hi els descansos pertinents, i també que la connexió ferroviària transpirinenca es difongui específicament i es puguin oferir bitllets combinats.

En relació a la infraestructura del tram, la resolució insta al Govern que vetlli perquè la via d'ample ibèric que utilitza l'R3 entre Puigcerdà i la Tor estigui amb els mateixos estàndards tecnològics de la resta de la línia: a dia d'avui, en aquest tram hi ha el que s'anomena bloqueig telefònic, el més antic, que implica que per a la circulació de trens cal que els caps d'estació de Puigcerdà i la Tor s'hagin de trucar per autoritzar cada circulació; i per bona part del tram hi ha una limitació a 40km/h pel mal estat de la via. A més, la resolució també demana que el Govern lideri la reobertura de la via d'ample estàndard fins a Puigcerdà, que fa dècades que aquesta via es troba en desús i, des del 2009, tallada a l'entrada a Puigcerdà. Amb aquesta reobertura, els trens de Tolosa i París de l'SNCF puguin començar i acabar a Puigcerdà, capital de la Cerdanya, i no a la Tor.

Per últim, la resolució també insta el Govern a implicar-se la celebració del centenari de l'arribada del tren transpirinenc a la Tor de Querol-Enveig, que fou el 1929.

La proposta de resolució ha comptat amb el suport de tots els grups en la majoria de punts, amb l’abstenció del PSC i el PP en alguns punts, el vot en contra del PP en el punt 3 i el vot en contra de l’extrema dreta en la totalitat dels punts. Els acords de la resolució adoptada per la Comissió de Territori, amb les esmenes acceptades i transaccionades amb ERC, són els següents:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. No suprimir ni reduir, en cap cas, el servei existent entre Puigcerdà i la Tor de Querol - Enveig i manifestar a la Regió d’Occitània i al govern de l’Estat francès l’interès per mantenir i potenciar la connexió ferroviària.

2. Seguir treballant per la corresponsabilitat amb l’SNCF dels horaris coordinats dels serveis de l’SNCF i dels serveis de l’R3 a la Tor de Querol - Enveig, amb l’objectiu de promoure’n la intermodalitat.

3. Establir, amb corresponsabilitat amb l’SNCF, horaris coordinats dels serveis de l’SNCF i dels serveis de l’R3 a la Tor de Querol - Enveig, amb l’objectiu de promoure’n la intermodalitat.

4. Informar de la correspondència a l’estació de la Tor de Querol - Enveig entre els serveis de la línia R3 i els serveis de la SNCF a través de tots els canals d’informació de Rodalies de Catalunya: fulls d’horaris, plànols de les xarxes de Rodalies i regionals, esquemes de les línies, megafonia, web i App.

5. Indicar, a tots els efectes, l’estació de la Tor de Querol - Enveig com a extrem nord de la línia R3, en comptes de Puigcerdà, en la senyalització física de les estacions d’aquesta línia i els diversos canals d’informació de Rodalies de Catalunya.

6. Promoure els serveis ferroviaris de connexió entre l’R3 i els serveis de l’SNCF a la Tor de Querol - Enveig, en el marc del conveni entre Catalunya i Occitània, a partir de la seva difusió específica com a com a alternativa ferroviària entre Barcelona i el corredor de l’R3 amb Tolosa de Llenguadoc i París i de l'oferta de bitllets combinats.

7. Instar a l’SNCF i a Renfe, com a administrador de l'estació de la Tor de Querol - Enveig i operador actual de Rodalies, respectivament, que l'estació de la Tor de Querol - Enveig disposi de mitjans d’informació (horaris i plànols de la xarxa de Rodalies impresos, avisos de l’estat del servei, etc.), de compra i validació de qualsevol títol de transport i de les instal·lacions adequades a disposició per tal que el personal de Rodalies de Catalunya pugui dur-hi a terme el descans entre el final d’un trajecte i l’inici del següent en condicions.

8. Vetllar, amb els ens administradors de la infraestructura de la via d’ample ibèric entre Puigcerdà i la Tor de Querol - Enveig, per al seu manteniment i posada al dia als mateixos estàndards tecnològics de la línia de Puigcerdà cap al sud.

9. Liderar la iniciativa per a la reobertura de la infraestructura de la via d’ample estàndard entre la Tor de Querol - Enveig i Puigcerdà, amb l’objectiu que els serveis de l’SNCF puguin arribar-hi i la capital de la Cerdanya torni a esdevenir un node ferroviari.

10. Implicar-se en la commemoració del centenari de l’arribada del tren transpirinenc a la Tor de Querol - Enveig (1929-2029).

El vídeo del debat de la proposta de resolució està disponible en el següent enllaç: https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:15161971,6267