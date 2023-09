En homenatge

Emotiu comiat a la lingüista Carme Junyent a Masquefa

Centenars de persones omplen la sala polivalent de Masquefa per per acomiadar Carme Junyent en un acte ple d'emocions, presidit per una fotografia seva de petita i la frase “conviure sense renunciar a la diversitat”. Un comiat que havia dissenyat la lingüísta abans de morir. Per això, a l'inici de l'acte, un dels seus fills ha remarcat, de no aplaudir entre els parlaments, ja que "és un símbol de celebració", tal com la seva mare els havia comentat.

'Me'n vaig convençuda que ha valgut la pena'. Avui a Masquefa la M. Carme Junyent s'ha acomiadat de familiars, veïns, amics i col.legues d'ofici en un acte valent, generós i divertit -com ella. DEP.@GELA @UniBarcelona @FundacioCCC pic.twitter.com/O5UOlNaZQr — Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) September 9, 2023

El comiat a l'estimada Carme Junyent ha estat massiu. El buit que ens deixa és immens i cal recordar i reivindicar el seu llegat. La seva carta de comiat és una lliçó de vida: no perdeu el temps, no deixeu coses pendents, perquè quan us arribi l'hora no trobeu a faltar res. pic.twitter.com/yEPjHIpFQs — Joan Guàrdia (@RectorUB) September 9, 2023