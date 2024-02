Protesta davant el Parlament de les Illes contra la imposició del castellà

La protesta és una de les respostes de Plataforma per la Llengua a l'aprovació dimecres passat, per part de la Mesa del Parlament, de l'acord entre el PP i Vox per a imposar el castellà a les comunicacions oficials de la institució. Es tracta d'una decisió que farà que la llengua catalana deixi de ser, a la pràctica, la llengua vehicular a la cambra i a tots els seus documents oficials. Així, s'hauran de traduir al castellà tots els documents, el reglament de la cambra, el Bolletí Oficial del Parlament, la web o les comunicacions, per exemple, a les xarxes socials.

Com s'ha llegit en el manifest, per a Plataforma per la Llengua, la presidenta Marga Prohens "ha venut la llengua i 40 anys de consens a canvi de mantenir la cadira". La proposta, que prové de Vox, ha comptat amb el beneplàcit del PP, per bé que no sortia al seu programa electoral i que el partit s'havia compromès a no fer una batalla de la qüestió lingüística. Per a l'entitat, la decisió de la Mesa del Parlament "ha traspassat una línia vermella que ho canvia tot" i que fins ara cap dels cinc presidents del Parlament que ha tengut el PP no havia gosat traspassar. Durant més de trenta anys, les comunicacions han estat simplement en la llengua pròpia de les Illes Balears.

Amb la imposició del castellà al Parlament, com ha seguit el manifest, "cauen les caretes de tothom" i "els de Prohens surten de la centralitat política i se situen en contra de la majoria de ciutadans", fins i tot de gran part dels seus votants. Amb la decisió, PP i Vox "arraconen la llengua històrica i pròpia de les Illes Balears, que alhora tenen l'obligació estatutària de protegir i promoure". Per a l'entitat, la voluntat és fer que el català sigui opcional i, per tant, prescindible, i resti sempre supeditat al castellà. D'aquesta manera, PP i Vox no només consoliden els seus privilegis, sinó que s'accelera el procés de substitució lingüística i s'avança cap a un monolingüisme castellà.

Plataforma per la Llengua celebra l'èxit de la convocatòria matinal d'avui davant del Parlament de les Illes Balears i avisa que continuarà impulsant accions per a fer front als continus atacs al català. L'ONG del català fa una crida a tothom a participar-hi i anima els ciutadans preocupats pel futur de la llengua a fer-se socis de l'entitat, perquè és més urgent que mai organitzar-se i defensar els nostres drets lingüístics.