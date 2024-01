Català a l'escola

Més de 200 centres educatius de les Illes Balears ja s'han afegit a la campanya, "La llengua no es toca"

El Docents no són els únics que han recuperat las camisites verdes, no npmés han estat els, també les han demanat metges i professionals de sectors diversos de les Illes. Fins al punt que han hagut de fer-ne més, ja que s'estan exhaurint

Els centres docents rebutgen el Pla Vera de segregació lingüística i defensen el model educatiu vigent. 205 centres educatius de les Illes Balears ja s'han afegit a la campanya, "La llengua no es toca".

Recordem que El Moviment per l'Escola en Català a les Illes està impulsan la campanya, ja que entre altres coses considera la proposta de segregació permetrà als pares dels alumnes illencs escollir en quina llengua (català o castellà) volen educar els seus fills en les matèria no lingüístiques, com són les socials i científiques. D'aquesta manera, es perdrà l'únic contacte amb el català que té gran part de la població nouvinguda a les Illes Balears, creant així una desigualtat substancial davant el castellà.

La situació del català a les Illes es troba en una tendència preocupant pel que fa a la diferència de coneixements i a les normes d'ús si es compara amb el castellà, fet que s'agreujarà notablement amb l'aplicació de la segregació lingüística a les aules. Les entitats del Moviment destaquen, però, que la majoria de la societat illenca continua considerant que el català és una eina útil de cohesió social, d'integració dels joves i d'èxit professional.

El Moviment per l'Escola en Català a les Illes està format per la Plataforma per la Llengua Illes Balears, STEI Intersindical, Obra Cultural Balear de Formentera, Institut d'Estudis Eivissencs, Moviment Menorca Edu21, Unió Obrera Balear, Alternativa Sindicat Docent, Comissions Obreres i Associació Professional de Docents d'Eivissa.