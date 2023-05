Alliberament nacional

L'Assemblea Nacional Catalana conclou la seva XI Assemblea General Ordinària

L'Assemblea Nacional Catalana ha celebrat la seva XI Assemblea General Ordinària (AGO), que ha tingut lloc de forma virtual del dia 18 al 24 de maig. Els membres de ple dret de l'entitat heu avalat el nou Full de ruta amb un 76% de vots a favor . Hi han participat un total de 2.523 membres. Diumenge 18 de juny l’Assemblea presentarà el document i un nou embat de cara al període 2023-24. (Els resultats de totes les votacions es poden consultar al web públic de l'AGO . També podeu llegir el Full de ruta 2023-2024 aquí .)El document certifica una nova etapa del moviment independentista, amb la constatació d'un nou embat i el convenciment que la via democràtica unilateral que l'entitat sempre ha defensat és l'única estratègia possible per a la constitució de la República Catalana.El Full de ruta aprovat estableix els passos fonamentals que l'organització ha de seguir per aconseguir la independència. Fa referència a fer efectiva la declaració d'independència a través de les eleccions vinents i, amb aquesta finalitat, es continua plantejant l'impuls d'una llista cívica independent de partits polítics, amb processos participatius d'elecció i decisió i mecanismes de control i fiscalització, per defensar la voluntat dels electors independentistes.El nou Full de ruta avança en la determinació de la llista cívica, establint que tindrà forma d'agrupació d'electors, i la necessitat de constituir un grup promotor. Els membres del Secretariat Nacional, així com els càrrecs de les assemblees de base de l'entitat, no en podran formar part. A partir d'una de les esmenes presentades, el text final inclou que, en qualsevol cas, l'impuls final de la llista cívica haurà de ser ratificat per les sòcies i socis en una consulta que se celebrarà el darrer trimestre de 2023, a fi de poder crear un moviment potent.El document situa com a un altre punt determinant la constitució del Pacte Nacional del Moviment Civil Independentista com a xarxa que ha de vertebrar el moviment civil per la independència. Una eina que aglutinarà les principals organitzacions independentistes per trobar sinergies, avançar i actuar conjuntament sense renunciar als plantejaments de cada entitat.També cal destacar especialment el manteniment de la mobilització com a eina clau per avançar en tots els fronts: civil, institucional i internacional.L'Assemblea Nacional Catalana es manté ferma en el compromís amb la independència sense renúncies ni concessions. El nou Full de ruta valida una aposta clara i decidida per agafar les regnes del nou embat per la independència en tots els àmbits.