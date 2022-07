Alliberametn nacional

L'Assemblea posa en marxa l'exposició del 10è aniversari

La mostra s'inaugurarà a Sant Vicenç dels Horts de la mà de la territorial local. Serà de caràcter itinerant i està pensada per recórrer tot el territori

L'exposició dels 10 anys de l'Assemblea ja té data d'inauguració: el 18 de juliol es podrà visitar per primera vegada a Sant Vicenç dels Horts, de la mà de la territorial local. Es tracta de 24 plafons agrupats en 6 volumètrics que contenen tota la història de l'organització, des de la primera Assemblea al Palau Sant Jordi, passant per la Via Catalana i les manifestacions multitudinàries amb més de 2 milions de persones a Barcelona, l'adaptació a la COVID i el retorn als carrers el 2021.



La mostra també cobreix la lluita pel dret a l'autodeterminació, el referèndum i la declaració d'independència; a més de la repressió de l'Estat espanyol a l'independentisme, el judici i l'empresonament dels presos polítics i la persecució als exiliats; fins arribar a les prop de 3.300 persones que han estat processades judicialment, ferides, investigades o detingudes en accions o mobilitzacions relacionades amb el procés.



També passa per la feina que l'entitat ha fet quant a denúncia i creació d'estructures d'estat, començant amb la candidatura d'Eines de País a la Cambra de Comerç de Barcelona, les campanyes de sobirania fiscal, l'impuls a la comunitat catalana a l'exterior amb l'establiment d'una multitud d'Assemblees Exteriors, i les diverses accions en matèria d'acció legal, comunicativa i de denúncia internacional.



Finalment, l'exposició celebra la seva força vital: el voluntariat, un dels grans pilars i la clau de l'èxit de les grans mobilitzacions, on es destaca que en aquests 10 anys s'ha comptat amb més de 70.000 voluntaris i voluntàries per dur a terme les accions de l'Assemblea.



La mostra ja està reservada a set Assemblees Territorials en el que queda d'any: Sants-Montjuïc, Llinars del Vallès, Arenys de Munt, Girona, Sabadell, Cardedeu, i tornarà a Sant Vicenç dels Horts pel 10è aniversari de la seva constitució.