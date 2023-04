Alliberament nacional

Nou full de ruta de l'Assemblea: un nou embat per la independència

El Secretariat Nacional de l'Assemblea (AN) ha votat en ple extraordinari les línies generals del full de ruta d'enguany, la votació del qual tindrà lloc del 18 al 23 de maig, i el contingut sencer es farà públic a l'acte polític del 18 de juny. Constaten un canvi de cicle després d'una etapa de desmobilització i impulsarà un nou embat independentista.

El Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana ha votat en ple extraordinari les línies generals del full de ruta d'enguany, en què reconeix que després del primer procés per la independència del període 2012-2017, l'independentisme ha viscut uns anys difícils, però també ha dut a terme uns aprenentatges, com la necessitat de mantenir la mobilització permanent en el moment de fer-se efectiva la declaració d'independència, i la necessitat d'una classe política absolutament compromesa en el manteniment i desplegament de la República Catalana, un cop proclamada. La mobilització sostinguda i la coherència de l'Assemblea a través del temps és el que ha mantingut encesa la flama i ha permès superar aquest escull, i que ara s'albiri la represa del moviment independentista.



Així, en vista del gran èxit de la manifestació de l'11 de setembre passat malgrat la presidència de la Generalitat cridant a la no participació-, la important mobilització del 6 de desembre contra el delicte de desordres públics agreujats pactat entre els governs català i espanyol, la multitudinària protesta davant la cimera francoespanyola el gener d'enguany i la recent Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, l'entitat certifica que estem davant d'un nou embat independentista, i així ho reflecteix el seu Full de Ruta.



Després d'aquesta aprovació s'obre un procés de participació territorial que culminarà a la propera Assemblea General Ordinària amb la votació definitiva dels socis i sòcies, la votació del qual tindrà lloc del 18 al 23 de maig, i el contingut sencer es farà públic a l'acte polític del 18 de juny.



L'entitat remarca que aquest nou embat per la independència té tres fronts de lluita, que porta desenvolupant des de fa anys, determinada a intervenir-hi i liderant on calgui per superar les mancances del passat: el front civil, el front institucional i el front internacional.



En el front civil, l'Assemblea planteja el Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència com a instrument d'anàlisi, creació de sinèrgies i d'actuacions en l'àmbit de la mobilització, així com la consecució de nous espais de poder civil per a l'independentisme, des del sindicalisme a les cambres de comerç i a l'empresariat.



El front institucional reivindica la necessitat que l'independentisme unilateral recuperi el lideratge a les institucions i es plantegin noves iniciatives com la llista cívica per aixecar la declaració d'independència. L'Assemblea remarca que cal fugir de l'autonomisme i del pacte sense escrúpols amb el govern repressiu de l'Estat i els partits del 155. Pel que fa al front internacional, l'Assemblea continuarà amb la tasca de projectar la realitat nacional catalana i la lluita independentista i denunciar les actuacions antidemocràtiques dels estats espanyol i francès cercant suports i complicitats per a la causa catalana.



Finalment, el full remarca l'ocupació i la repressió històrica que han patit els Països Catalans, i la minorització de la nació catalana dins dels estats espanyol i francès. L'intervencionisme polític de la justícia, la repressió política i lingüística, l'espoli fiscal i els abusos als drets fonamentals estan arribant a nivells intolerables.



L'Assemblea manté el seu compromís en contra d'aquestes injustícies, reivindica la confrontació a través de la llengua, la construcció de la sobirania nacional catalana, la solidaritat i un front comú contra la repressió. Defensem el Primer d'Octubre i la necessitat d'implementar-lo per fer efectiu el mandat del poble i la independència.