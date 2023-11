Tots contents

Què hauria passat si a Espanya governés Rajoy en comptes de Zapatero? Rajoy, sense la pancarta, sabria que convé negociar un Estatut. No cal dir que l'acord s'hauria fet amb Artur Mas i, com ara, s'haurien rebaixat els punts essencials del projecte. Doncs estaríem enfadats, molt enfadats, i acusaríem la dreta de voler ofegar Catalunya des de dins i des de fora. El PP diria que és el millor Estatut de la història, i els socialistes i Esquerra sortirien al carrer indignats. Ara mirem l'habilitat de Zapatero: té el PP content, tot i que ha de rondinar, i la millor prova és l'alegria esclatant de Rodríguez Ibarra, que tot i ser socialista és "uno de los nuestros", és a dir, "español hasta las cachas"; té els socialistes molt satisfets i Iniciativa força satisfeta; Esquerra fa morros, però, ¿voleu un fet més desitjat que els morros d'Esquerra?

Crec que a partir d'ara dir-li "bambi" o això del tarannà és pura mandra mental. Zapatero ha demostrat que és molt hàbil. Ha creat lleis progressistes sense tocar el voraviu de l'economia (matrimonis homosexuals, llei d'ajut als discapacitats, tolerància zero en la violència masclista...), està encaixant Catalunya en Espanya, tímidament anuncia el final de la Transició, etc. Té en contra l'exèrcit, el poder judicial i l'Església. I Estats Units. A l'exèrcit, però, l'enamorarà quan vulgui (i, si no, que li ho pregunti a Narcís Serra); el poder judicial és un problema de relleu, generacional. I Bush ja no pot repetir. L'Església és més cantellut. Però mira Anglaterra, que hi ha sobreviscut des del segle XVI.

M'he quedat sense Estatut, però ostres quin paio, aquell de la Moncloa.