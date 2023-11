La CUP de Tarragona critica la política de pa i circ, opacitat i clientelisme en els pressupostos del govern del PSC

El passat 17 de juny Rubén Viñuales, ex candidat de Ciutadans, era investit Alcalde de Tarragona pel PSC. Per la CUP de Tarragona la llista del nou govern hereda la tradició més fosca de l’època Ballesteril del PSC juntament amb la part de Ciutadans més propera a l'extrema dreta.

La candidatura municipalista creu que amb només quatre mesos de govern del PSC ja s’ha evidenciat el tarannà polític de la legislatura. Política de “pa i circ”, on grans esdeveniments públics serveixen per tapar la mala gestió. Com per exemple la fallida encesa de llums i espectacle de drons que serví per mirar cap a Llevant mentre a Ponent hi havia un nou accident a la indústria petroquímica, aquesta vegada a Repsol, i sobre el qual i ha hagut un silenci absolut i còmplice per part de tot el consistori.

Les anticapitalistes també veuen una política clientelar en les empreses afins i a entitats amigues mitjançant el retorn de favors en forma d’assessors o càrrecs (Ivana Martínez a Serfumt, Pau Pérez assessor juntament amb José Luis Calderón, cap de gabinet de l’alcalde o Gustavo Cuadrado amb càrrec a la Diputació…). També veuen opacitat en afers municipals i de corrupció, com ara la retirada del cas Inipro que va afectar al govern de Ballesteros; o el canvi d’advocat pel cas d’IQOXE… Política de pa i circ, opacitat, clientelisme, retrocés social… que es vol afiançar amb l’aprovació del pressupost del 2024.

La CUP també alça la veu contra els partits autoanomenats independentistes i es que el dia 20 de novembre, després de 155 dies del nomenament de Rubén Viñuales com alcalde, ERC de Tarragona anunciava la seva intenció de donar suport als pressupostos de l’ex conseller de Ciutadans, primer amb la seva abstenció i dies després amb el seu vot afirmatiu.

La CUP ha recordat que fa pocs dies en Josep Bargalló, exconseller en cap per ERC, va dir sobre el PSC “cada vegada és més PSOE. Hi ha un cas clar, que em sap molt de greu: Tarragona ciutat. Allà, la llista del PSC era la llista de Ciutadans a les darreres eleccions. Van fer una campanya molt bruta, amb elements no polítics, i van acabar formant una política que ni tan sols és la històrica del PSC a Tarragona”. Però el mateix dia 20 també s’hi afegia el partit de Junts que havia anunciat que de cap manera votaria negativament als comptes.

Per la candidatura independentista aquest posicionament enterra el canvi de rumb de la ciutat engegat políticament el 2019 i amb un govern republicà i catalanista i referendat el 2021 amb l'entrada del govern de la CUP. Aquest vot envers els pressupostos també evidencia el paper teatral dels dos partits durant la campanya electoral i posa de relleu que allò que només interessa en aquests partis juntament amb el PSC és la poltrona. En aquest sentit, cal recordar que la CUP va ser garantia de que aquests pactes, disfressats de fals consens, no es donessin abans i que ara, en canvi, no els ha costat gens. Tanmateix, les anticapitalistes lamenten especialment el posicionament d'ERC, reproduint a Tarragona la política de crossa del PSC que estan duent a terme a nivell estatal i al Parlament, amb l’agreujant que, a la ciutat, els ha costat ben poc donar suport a un partit que ben aviat anirà a judici per un cas de presumpta corrupció.