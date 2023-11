Mitjans de comunicació públics

Concentració en defensa de la televisió i ràdio públiques valencianes

Acció Cultural del Païs Valencià ha convocat a la societat valenciana a sumar-se a la defensa de la nostra ràdio i televisió pública, i a participar en la concentració que tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de novembre, a les 19 hores, davant del Palau de la Generalitat, seu de la Presidència del Govern valencià, últim responsable del destí de la ràdio i televisió valenciamam

Coincidint amb ¡el desé aniversari del tancament de Radio Televisió Valenciana (RTVV) per part del govern del PP presidit per Alberto Fabra.

Deu anys després, gràcies al govern del Botànic, el poble valencià ha tornat a comptar amb una nova Radio Televisió Pública. Ara bé, com han denunciat els sindicats des del minut zero -entre els quals està la Intersindical Valenciana-, no és el model més adequat. Des de l’inici s’ha fet palés l’infrafinançament de l’ens i a hores d’ara, hi ha moltes incerteses respecte del seu futur.

Però, deu anys després, tornen les amenaces al nostre mitjà públic.

Els sindicats del Comité d’Empresa d’À Punt (Intersindical Valenciana, CCOO-PV, UGT-PV i CSIF) han anat denunciant des dels inicis l’ofec econòmic al qual està sent sotmesa la nostra radiotelevisió pública valenciana.

Un infrafinançament que, lluny de millorar, va camí de ser molt pitjor amb el nou govern. De fet, aquesta mateixa setmana hem conegut que PP-Vox han decidit abaixar encara més la compensació a À Punt, situant-la sota el 0,3% del pressupost autonòmic no financer. Una xifra que abans marcava el mínim d’inversió per part de la Generalitat i que segons José María Llanos, diputat de Vox, pot reduir-se encara més en pròxims exercicis.

A aquesta retallada cal afegir que À Punt serà l’única radiotelevisió autonòmica de l’Estat que no estarà recolzada pressupostàriament pel seu govern en el cas que els tribunals dictaminen que ha de tornar diners de la liquidació d’IVA, un assumpte que afecta a tots els ens públics espanyols i que podria exigir la CVMC un desembossament d’11 milions d’euros.

L’ofec econòmic tindrà un cost immediat i directe sobre les empreses del sector audiovisual valencià, que veuran com el paper de motor del sector que significa la ràdio i televisió públiques quedarà seriosament compromés: sense pressupost, caldrà reduir, o fins i tot eliminar, contractacions i projectes, retallada que afectarà tant el sector (i la seua capacitat de contractació) com l’oferta de programació d’À Punt en el seu conjunt.

Encara més, el nou govern no a soles pretén retallar l’economia de l’ens, sinó que, mitjançant la llei d’acompanyament dels pressupostos, ha presentat proposta de modificació de la llei per rebaixar el quòrum necessari amb què es trien els membres del Consell rector, la qual cosa li assegurarà en la pràctica dominar el contingut d’À punt com mai havia passat fins ara. Un greu risc per a la independència informativa.

Davant aquesta situació, ACPV vol expressar la preocupació de la societat valenciana pel futur del nostre mitjà de comunicació de referència. Denunciem l’ofec econòmic i les amenaces que pateix À Punt, i reclamem al Govern valencià que retire les mesures recentment presentades per allunyar així el fantasma del tancament, com va passar en Canal 9.