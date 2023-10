Escòcia

Una cadena humana per a la Independència uneix Glasgow i Edimburg

Tot i el boicot informatiu, el boca-orella ha fet possible l'acció "Cadena per la Llibertat", mobilitzant milers de persones a favor de la independència d'Escòcia.

Ahir a la tarda, una cadena humana de més de 50.000 persones va connectar Glasgow amb Edimburg un total de 56km. La cadena s'ha format pel camí de sirga del canal de Forth i Clyde, obert l’any 1790 i que travessa el centre d’Escòcia, fet que proporcionava una ruta per als vaixells marítims. Això permet de no haver de tancar carreteres. Un extrem és Bowling Harbour, a tocar de Glasgow, la porta d’entrada occidental als canals de les terres baixes, i l’altre és el Falkirk Wheel, un elevador giratori per a vaixells a la ciutat de Falkirk. En un principi, s’havia previst que arribés fins a Lochrin Basin, l’extrem oriental del canal, però finalment no es farà el canal de la Unió, que connecta Falkirk amb Edimburg.

La mobilització s'ha organitzat al marge de les organitzacions polítiques i els seus impulsors han manifestat que el boca-orella ho ha fet possible, ja que s'han trobat amb un boicot de la majoria de mitjans de comnicació no partidaris de la Independeència. Per aquest motiu, l´èxit de la cadena ha reforçat encara més als partidaris del "Sí" a la Independència.