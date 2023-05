Escòcia

Milers de persones es manifesten a Glasgow per la Independència d'Escòcia passant de la coronació

El columnista George Kerevan finalitzava avui el seu article "Va ser fantàstic sentir l'energia bruta del moviment Sí a la marxa de l'AUOB" al diari escocés The National, amb aquestes paraules "Podeu posar-vos la coronació i el Westminster al cul". Cal fer esment que paral·lelament a la marxa, a Londres el republicans anglesos eran detinguts per la policia.

Dissabte passat, els carrers de Glasgow van viure un nova marxa multitudinària per la indepedència d'Escòcia, mentre es coronava el rei Carles III a Londres. El columnista George Kerevan al seu article d'avui al The National sobre la manifestació de dissabte sota el títol, "Va ser fantàstic sentir l'energia bruta del moviment Sí a la marxa de l'AUOB", critica a tots aquells que començaven a dir que els anhels d'indepedència d'Escòcia s'havien difuminat:

"Aquesta va ser la primera reunió important del moviment des que Nicola va dimitir i la màquina de l'SNP pràcticament va implodir.

És evident que l'esdeveniment All Under One Banner de dissabte va ser una mena de prova. El moviment del Sí estava desmoralitzat i descoratjat? Les divisions de la família indy eren ara terminals? I què passa amb aquestes enquestes d'opinió que tornen a posar els laboristes escocesos al capdavant? La gent es quedaria a casa i s'amagaria sota l'edredó?

El temps semblava no ajudar quan vaig arribar a Kelvingrove Park. El cel era gris de la costa oest i la meva aplicació meteorològica preveia pluja. Però si teniu intenció de construir una nova nació, una mica de pluja escocesa no us aturarà.

Vaig trobar el parc ple de xerrades, feliços partidaris de l'independentisme". L'article acaba tot dient: "Podeu posar-vos la coronació i el Westminster al cul".