Escòcia

El Col·lectiu COFS impulsa una cadena humana per reivindicar la independència d'Escòcia

El Col·lectiu COFS impulsa una cadena humana per reivindicar la independència d'Escòcia

El col·lectiu Chain of Freedom Scotland, format per independentistes escocessos (membres de la campanya per una Escòcia independent), ha impulsat la visualització d'una cadena humana entre les localitats d'Edinburgh i Bowling (a prop de Glasgow) pel proper 14 d'octubre (dissabte).

La no celebració del referèndum prevista pel dia 24 d'octubre i la negació del Tribunal Suprem de la Gran Bretanya de celebrar-ne un ha motivat a aquest col·lectiu a impulsar una cadena humana "amb la idea de demostrar al món i als polítics dels parlaments escocès i de Westminster que l'impuls i la determinació estan dins de cadascú de nosaltres".

Amb els resultats recents d'un Tribunal Suprem en negar-nos a Escòcia un vot democràtic i dir-nos que no tenim opció ni veu, ara hem de prendre mesures per demostrar al món que el poble d'Escòcia mai es rendirà, ni callarà i farà el que ens diuen.