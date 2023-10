Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 159)

Un dia com avui de fa sis anys es va celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, una gesta democràtica i d'afirmació nacional, que va donar com a resultat que la ciutadania de forma molt majoritària decidís independitzar-se de l'estat espanyol i recuperar la plena sobirania que ens fou manllevada per la força de les armes per un avantpassat de l'actual rei borbó espanyol.



En l'aniversari d'aquesta efemèride, a més de reivindicar l'acte, volem mostrar el nostre orgull per la digníssima resposta del poble de Catalunya que no va deixar d'emetre el seu vot malgrat la violència emprada pels cossos policials enviats per la metròpoli colonial amb l'execrable crit d'"A por ellos".



Igualment, volem recordar i honorar les víctimes de la repressió exercida pels cossos policials espanyols, així com tots els ciutadans i organitzacions que van crear les condicions que van acabar fent possible el referèndum, com la consulta popular d'Arenys de Munt de 2009, la Diada multitudinària del 2012, el procés participatiu del 2014, etc



Malauradament, hem de criticar i denunciar la resposta dels partits polítics catalans, els mateixos que per la pressió popular van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, i que no han estat capaços de dona´ls-hi compliment, malgrat comptar amb un 52% del vot popular i la majoria absoluta d'escons, oblidant que aquelles normes declaraven el seu caràcter vinculant i imperatiu.



Fins i tot, l'actual president autonòmic, isolat i empetitit per les actuals circumstàncies històriques, ha estat ignorant les lleis que el seu propi partit va aprovar el setembre del 2017 i obviant el seu compromís públic i solemne expressat al debat de la seva investidura de culminar la independència aquesta legislatura.



Fem una crida a tota la ciutadania a participar als actes de commemoració que s`han programat per al dia d'avul, especialment a la consulta oberta a tothom que se celebrarà a la població d'Òrrius (Maresme) i que preguntarà als ciutadans si volen fer efectiva la declaració d'independència proclamada al Parlament el 27 d'octubre de 2017.



Celebrem aquesta iniciativa, felicitem als seus promotors i esperem que esdevingui l'espurna que torni a engegar el motor de la mobilització popular que permeti culminar el nostre alliberament nacional.



ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA APROVADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.





Guilleries, 1 d'octubre de 2023