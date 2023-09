Sindical

La Intersindical-CSC perd una altra demanda judicial contra antics afiliats

La Intersindical-CSC havia demandat a la justícia espanyola els responsables de SOM Intersindical pel fet que a les eleccions a Salut gran part de de l'afiliació va decidir passar a forma part del nou sindicat, raó per la qual ls primers no van poder presentar llistes a molts dels centres de treball durant les eleccions. A més, els acusaven d'haver plagiat el nom (tot i l'existència de diversos sindicats que s'identifiquen com a "Intersindical").

L'"atac de banyes" de la direcció de la Intersindical-CSC, que volia impedir que SOM Intersindical es presentés a les eleccions amb una petició de mesures cautelars, i fins invalidar-ne els resultats, s'ha resolt amb una nova derrota per a la direcció de la Intersindical-CSC.

La resolució judicial preserva al seu escrit els dret a la llibertat sindical i el dret de SOM Intersindical a poder parcipar a les eleccions, ja que es tracta d'un sindicat degudament registrat molt anteriorment. També recorda que no es pot haver produït cap tipus de confusió entre els treballadors votants, ja que la tipografia, el logo o el conjunt de la propaganda distingeixen clarament els dos sindicats. I recorda que els treballador tenen ple dret, recollit per la legislació que empara la llibertat sindical, a abandonar un sindicat i formar-ne part d'un altre.

El passat mes de març, amb els resultats de les eleccions a Salut, es va constatar la fractura i la crisi interna a la Intersindical-CSC pel fet que el nou sindicat SOM Intersindical es va convertir en el sindicat independentista més votat a la Sanitat pública.

Justament ahir es va renovar la Mesa Sectorial d'Educació, espai de representació on la Intersindical-CSC també ha deixat de ser present, després dels resultats de les eleccions. En canvi, la CGT sí que tindrà representació a la Mesa Sectorial. La Intersindical-CSC va perdre 15 delegats a les darreres eleccions del març, amb una davallada de 4.295 vots al 2019 a 2.469 al 2023.