Sindical

Nova absolució d'un crític de la Intersindical-CSC acusat d“atemptat a l’honor”

El passat mes de desembre el sindicalista va ser absolt en la demanda civil per "dret a l'honor" interposada per Sergi Perelló, que va ser condemnat a pagar les costes del procés. El tribunal va defensar el dret a exercir la llibertat d'expressió i el dret a la crítica com a delegat sindical.

Es tracta de la resolució d'una de les tres demandes judicials realitzades contra Jordi Céspedes, promogudes per des de la direcció de l'actual Intersindical-CSC. En aquesta ocasió, la demanda desestimada va ser interposada per Marc Faustino, membre del Secretariat Nacional del sindicat. Resta pendent una tercera demanda contra Céspedes per "atemptat a l'honor", interposada per Jesús Palomar, també destacat membre d'ERC del Baix Llogregat.

El sindicalista absolt ha denunciat enèrgicament a la xarxa que el fet de demandar-lo mitjançant tres procediments judicials per “atemptat al dret a l’honor” només perseguia silenciar-lo i intimidar-lo. En aquest sentit, ha denunciat que aquestes tres demandes judicials han costat molts diners als fons del sindicat i que l’advocat que van contractar Perelló i altres dos membres de la direcció del sindicat exigia que tot el procediment judicial es realitzés en espanyol, un fet que xoca amb els principis del sindicat. En aquest sentit, també ha reiterat la paradoxa que els membres de la direcció del sindica haguessin contractac un advocat de Madrid fill del notari que va realitzar el testament del dictador Francisco Franco.

Al desembre, Jordi Céspedes ja va posar de manifest que l’informe pericial contractat per Perelló i el bufet d’advocat de Madrid vulnerava el principis bàsics de la llibertat d’expressió (es tracta d’un informe minuciós d'una empresa d'investigació sobre la seva activitat a la xarxa i sobre la seva trajectòria política, social i laboral). Molt actiu a la xarxa, ha denunciat activament les irregularitats que ha viscut dins del que fou el seu sindicat, abans que fos expulsat. El fet que que denunciés anomalies i actituds autoritàries al si del sindicat van precipitar la seva expulsió, i posteriorment el fet que fos triplement demandat per “atemptar a l’honor” d’aquests tres dirigents del sindicat.

Céspedes, que és també membre de +Súmate, s’ha mostrat molt crític davant la direcció renovada de la Intersindical-CSC, des que Carles Sastre va deixar de ser el Secretari General fa poc més de dos anys. En aquest sentit, ha denunciat les expulsions o expedients disciplinaris al si del sindicat, les irregularitats de la gestió econòmica, la manca de democràcia interna o el fet que Perelló no fos escollit fruit de la votació al Congrés de 2018, sinó que ho va ser producte d’un pacte irregular.

La sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona absol el sindicalista Jordi Céspedes de les acusacions d’atemptat a l’honor, i estableix que "no resulta acreditada la necessitat de limitar la llibertat d'expressió del demandat, i la demanda s'ha de desestimar." La sentència recull la legislació del marc europeu per preservar la llibertat d'expressió del sindicalista, i retreu que el càrrec del sindicat que interposar la demanda ni tan sols va comparèixer el dia del judici:

"En la mateixa Sentència abans esmentada (The Sunday Times contra el Regne Unit), en el seu paràgraf 59, s’indica que són els tribunals els que, amb marge de discrecionalitat, han de determinar si és justificable la intromissió en el dret a l'honor o no. I en aquest cas no ho és. Més encara quan el demandant no prova quin és el grau d'afectació que té per raó d’aquests missatges, si ha tingut algun tipus de conseqüència i directament, malgrat haver estat citat per al seu interrogatori a l'acte de la vista, ni tan sols compareix a judici."