Memòria històrica

L'Ajuntament de La Fatarella es compromet a reproduir el mural sobre memòria històrica després de l’atac vàndalic

L’Ajuntament de La Fatarella procedirà a reproduir el mural sobre memòria històrica després de l’atac vàndalic del 17 d’agost. Ho havia denunciat l’Associació Lo Riu de la Fatarella. El mural està situat al mur del pati de les antigues escoles per un grup de joves que van participar al camp de treball l’estiu del 2022, dedicat a recuperar unes trinxeres de la batalla de l’Ebre.

Per entendre més be i comprendre del perquè aquets nois i noies estaven recuperant aquelles trinxeres, l’associació Lo Riu “els va fer una visita guiada a diferents espais de memòria i els va parlar de la importància que te la memòria històrica, per una cultura de la pau. Aquests joves i els seus monitors com ha finalització del camp, van pintar aquest mural”, on es podia llegir fins fa ben poc ‘Qui oblida la història esta condemnat a repetir-la. Més de 28.000 persones mortes a la Batalla de l’Ebre encara NO identificades. Camp de treball 2022’.

De moment, l’Ajuntament ha procedit a pintar el mur de color blanc com a pas previ per a la reproducció del mateix mural sobre la memòria històrica, per a restaurar així la dignitat que un tema tan sensible mereix i que afecta a tantes famílies a La Fatarella.