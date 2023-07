Municipals 23

La CUP de Reus demana al nou govern del PSC que aturi el projecte de la Hispània

La CUP de Reus demana que el nou govern del PSC, juntament amb ERC i Ara Reus, aturi el projecte de la Hispània. Ho farà a través d'una moció que presentarà en el ple d'aquest divendres, 21 de juliol. En aquesta, les anticapitalistes reclamen que els socialistes "es mullin" en un projecte pel qual fins ara "s'han mostrat distants i no han volgut mostrar el seu parer", explica la portaveu, Mònica Pàmies. "El govern de l'alcaldessa Sandra Guaita també farà cas omís a la petició veïnal per aturar un projecte que és perillós per a la salut de les veïnes i les treballadores?", es pregunta Pàmies. En aquest solar municipal, les independentistes proposen que es faci un parc arbrat.

Cal recordar que la CUP, el passat setembre, va comprovar que els expedients municipals sobre la construcció d'aquest pàrquing soterrat de tres pisos de fondària era desaconsellable, ja que, a part de triplicar-se el nombre de places en el mateix espai i, per tant, multiplicar el trànsit de vehicles en una zona que quedarà dins la ZBE imminentment, es tracta d'un sòl contaminat per productes contaminants, com mercuri, arseni, plom o zinc, que serà perillós per a la salut de les persones quan es remogui. Davant d'això, la CUP va iniciar els tràmits de denúncia a l'ARC que des de govern no s'havien engegat tot i ser obligatori per llei.

Ara, gairebé un any després, el projecte continua avançant. Per aquesta raó, el grup municipal independentista demana que el nou govern "sigui més responsable que l'anterior amb el benestar de les reusenques i aturi el projecte de la Hispània"; explica Pàmies. La portaveu ecologista proposa que es faci una anàlisi quantitativa de risc davant la desinformació ciutadana i l'alarma social generada per aquest cas i que els resultats es posi en coneixement de la ciutadania.

Per altra banda, les anticapitalistes consideren necessari que "es faci una valoració econòmica per a la desestimació de la inversió i una valoració jurídica per iniciar accions legals contra el contaminador del sòl, l'antiga cotxera de la Hispània, que és el primer responsable", afirma Pàmies.