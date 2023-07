23-J

Els membres de l'ANC rebutgen la campanya activa per l’abstenció i el vot nul a les eleccions espanyoles

En la consulta feta complint el mandat del Full de ruta de l’entitat, els socis i sòcies de l’Assemblea han optat per no promoure un posicionament actiu de l’entitat a favor de l’abstenció activa i el vot nul, a les pròximes eleccions espanyoles del 23-J.

Entre el 30 de juny i el 3 de juliol, l’Assemblea Nacional Catalana ha plantejat a les seves bases una consulta sobre el posicionament que havia de prendre l’entitat de cara a les eleccions espanyoles, seguint el Full de ruta aprovat el passat mes de maig. Els socis i les sòcies que hi han participat han optat per no promoure el posicionament actiu de l’entitat en favor de l’abstenció activa i el vot nul polític durant la campanya.

Durant els quatre dies de consulta oberta han votat 3.773 sòcies i socis.

La pregunta formulada als socis i les sòcies ha estat clara i directa: “Estàs d’acord que a les eleccions espanyoles del 23 de juliol l’Assemblea promogui l’abstenció activa i el vot nul polític, amb la papereta del sí a la independència del Primer d’Octubre?”

Els resultats definitius són els següents:

Sí: 1.459 (38,67%)

No: 2.253 (59,71%)

Blanc: 61 (1,62%)

L’Assemblea es felicita pel debat constructiu i l’exercici de la democràcia interna que caracteritza l’entitat i es mantindrà neutra respecte a l’opció electoral a les eleccions espanyoles tot continuant amb fermesa la confrontació amb l’Estat espan