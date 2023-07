Els candidats de la CUP Mireia Vehí i Robert Sabater es reuneixen amb alcaldes i alcaldesses de la Llera del Ter i del Baix Ter per demanar conjuntament les ajudes a la pagesia arran de la sequera

Els candidats, Mireia Vehí, Robert Sabater i Ignasi Sabater es reuneixen amb les alcaldesses de Viladamat, Jafre, Verges, Sant Jordi Desvalls i l'alcalde de Cervià de Ter, acompanyats pel diputat Dani Cornellà, per analitzar els efectes de la sequera al territori i, en especial, al sector primari. També han visitat dues explotacions ramaderes, una de convencional a Jafre i una d’ecològica a Ventalló.

La sequera ha implicat la reducció d’un 50% a un 100% la quantitat d’aigua concedida a les diferents comunitats, amb les conseqüents reduccions en funció dels diferents cultius. Una situació que ha portat novament al sector primari a assumir pèrdues milionàries, tant pels cultius de secà com els de reg. Aquesta situació ha portat a la disminució considerable de treballadors al sector, l’augment de preus dels pinsos i la possible desaparició d’algunes explotacions per la caiguda d’ingressos.

Mireia Vehí ha afirmat que «cal exigir les ajudes necessàries per garantir la supervivència d’un sector clau al nostre país». Mentre que Robert Sabater ha volgut assenyalar «quan defensem sobiranies, també cal deixar clara la importància de la sobirania alimentària».