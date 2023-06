Plataforma per la Llengua es persona al TSJIB per a defensar la selectivitat en català

L'escrit de Plataforma per la Llengua demana que es desestimi la demanda

L'escrit presentat per Plataforma per la Llengua sol·licita al TSJIB que desestimi la demanda, perquè, segons la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional, l'ús normal del català per part de l'administració i el caràcter vehicular del català a l'educació són mesures vàlides per compensar la situació de predomini del castellà en la recerca i la publicació editorial universitària i per donar prestigi a la llengua catalana. L'escrit, a més, forma part d'una estratègia de l'ONG del català per respondre judicialment a les demandes que es presenten als diferents territoris perquè el castellà guanyi pes a la selectivitat. En el cas de Catalunya, Plataforma per la Llengua també continua batallant als tribunals.