Model de país

El moviment de defensa del territori treballa per teixir una unitat estratègica

Consideren que cal passar de la resistència a l’ofensiva

El passat 10 de juny de 2023 es va celebrar a Gelida la primera trobada de Lluites en defensa del territori dels Països Catalans. S'hi van reunir més de 85 persones en representació de 45 plataformes. Davant l’emergència ambiental i un model econòmic injust i insostenible, consideren que s'ha de traçar una estratègia conjunta del moviment ecologista i de defensa de la terra teixint aliances amb els moviments socials.

La portaveu de la trobada, Ariadna Cotén, considera “que hi va haver un espai de debat molt positiu, es va fer evident que el moviment està en una fase de maduresa i amb voluntat i capacitat de passar a l’ofensiva” per això valora “molt positivament els resultats de la trobada”. Cotén considera que “el moviment de defensa de la terra assumim la responsabilitat que exigeix el context de crisi econòmica i d’emergència climàtica i treballarem per crear sinergies amb altres organitzacions i moviments socials que ens permetin avançar cap a un sistema econòmic basat en la justícia social i climàtica”.

Durant la jornada es van desenvolupar quatre espais paral·lels de debat: acció jurídica, relat, estratègia i organització. Aquesta trobada ha posat les bases per caminar cap a una coordinació organitzativa i una estratègia conjunta, i els col·lectius i plataformes presents es van emplaçar a continuar treballant conjuntament, de manera horitzontal, en pròximes reunions i trobades.