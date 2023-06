Llengua

Bretons i bascos han assolit una important victòria per a les seves llengües en el sistema educatiu francès

Els alumnes de les escoles immersives en bretó i en basc han obtingut l’autorització del Ministeri d’Educació de fer la prova de ciències del Diploma Nacional del Brevet (DNB) -un examen que es fa abans d’entrar al liceu- en la seva llengua. Les proves, contràriament al que s’havia dit en un principi, seran corregides, segon informa Diari de la Llengua

Els primers a aconseguir aquesta fita van ser els alumnes de la xarxa d’escoles immersives basques Seaska, que van obtenir el permís de l’administració al març després de moltes mesures de pressió com la que va dur diversos mestres bascos, el juny de l’any passat, a negar-se a corregir les proves del brevet perquè les de ciències no es podien fer en eusquera.

L’autorització als alumnes de la xarxa d’escoles immersives en bretó Diwan va arribar més tard, a través del rectorat de Rennes, i amb suspens: dissabte, dos dies abans que comencessin els exàmens i després que diversos alumnes haguessin advertit que farien la prova igualment en la seva llengua. El permís és “provisional” fins que l’organització del brevet sigui definitiva.

La prova de ciències és l’única en què no estava permès fer servir un idioma diferent del francès. Tant l’examen d’història i geografia, com el de matemàtiques com el d’ensenyament moral i cívic es poden fer en les llengües dites “regionals”, però el de ciències no perquè aquesta matèria es va incorporar el 2018, un any després que s’autoritzés fer en bretó i basc les altres especialitats.

Els responsables de les escoles immersives han denunciat, de forma reiterada, aquest contrasentit fins que el Ministeri d’Educació els ha donat la raó.

La xarxa Diwan d’escoles en bretó té més de 4.000 alumnes, mentre que les Seaska en basc escolaritzen 4.200 estudiants.