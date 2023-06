Creuers

"Els creuers i la protecció del clima són incompatibles"

L’augment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la greu contaminació atmosfèrica continuen sent els principals problemes de la indústria dels creuers. Així ho demostra el rànquing de creuers d’enguany, que NABU va presentar a Hamburg el 28 de juny.

Tot i que s’han fet declaracions que prometen operacions més respectuoses amb el clima, fins i tot els líders Hurtigruten i Havila de Noruega, amb 9 de 14 punts possibles al rànquing, encara queden lluny de ser creuers respectuosos amb el medi ambient segons la metodologia utilitzada per NABU. Tot i que la legislació internacional i la pressió social fa que cap companyia pugui permetre’s el luxe de no prendre mesures per reduir les emissions, encara hi ha grans diferències entre empreses, així com també dins de les flotes de les empreses.

Els vaixells existents pràcticament no s’estan remodelant per ser més nets, les millores s’apliquen gairebé exclusivament als nous vaixells. La majoria dels grans vaixells i creuers continuen navegant amb el fueloil pesant, un combustible especialment tòxic, però barat. La coalició d’ONGs ecologistes demana eliminar-lo d’una vegada per totes, així com ho demanen també més de 20.000 persones que han signat la crida per abandonar el fueloil pesat. La crema d’aquest combustible té greus conseqüències pel clima, els ecosistemes i la salut humana.

Els proveïdors de creuers més petits són els que estan fent una major aposta per a fer menys contaminants els seus vaixells. A més existeixen noves solucions tècniques, de les quals l’ambiciosa regulació a Noruega n’és especialment responsable. Allà, els requisits per l’entrada als ports han provocat un augment de la innovació i el vaixells s’han vist obligats a readaptar-se. Han incorporat alternatives com la connexió elèctrica a terra i les bateries i els combustibles electrònics basats en hidrogen verd. Segons Ecologistes en Acció, però, aquest darrer no es pot considerar l’única solució per a la descarbonització.

En el cas de Catalunya, actualment s’està tramitant el projecte de Llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells. Una proposta pionera que fiscalitza la contaminació en els ports, tot i que a Ecologistes en Acció hi veuen manca d’ambició i la possibilitat de que l’aplicació de la llei pugui derivar en efectes no desitjats en el cas de no executar les modificacions pertinents, com la incentivació de l’ús de GNL (gas natural liquat) o dels scrubbers (filtradors de contaminants atmosfèrics que injecten el tòxics a l’aigua marina).

Sönke Diesener, expert en transport marítim de NABU afirma que “Per tal de fer el seu paper en la consecució dels objectius climàtics de París, la indústria ha de reduir dràsticament les emissions a curt termini. Però de fet, continuen augmentant. És especialment preocupant el gran augment d’emissions de metà per l’ús de GNL, més de 80 vegades més perjudicials per al clima que el CO2. Aquells que parlen d’una tecnologia ‘pont’ no estan volent veure els múltiples problemes del GNL, des del fracking que perjudica els ecosistemes, fins al metà com que actua com a assassí del clima».

Tant les inversions de les companyies navilieres com les directrius polítiques haurien de ser clarament orientades cap a la neutralitat climàtica. Tanmateix, aquest procés no pot incloure combustibles substitutius perjudicials pel clima. A més del GNL, els biocombustibles tampoc són adequats.

En alguns ports, on els creuers estan atracats el 40 per cent del temps, hi ha connexions d’energia a terra que permeten no cremar combustible en els ports. Els requeriments establerts per la UE per a l’ús de l’energia terrestre són un avenç en aquest sentit. Tot i això, el president de NABU, Malte Siegert, declara que «No hi ha excuses per als que mantenen els motors en marxa al port. Aquests vaixells han de tenir denegada l’entrada».

Des d’Ecologistes en Acció es fa èmfasi en el fet de la incompatibilitat entre la indústria creuerística i la protecció del clima, i de la necessitat urgent de la seva regulació. Dídac Navarro d’Ecologistes en Acció de Catalunya declara que “Més important que les mesures per reduir l’impacte dels vaixells, és la reducció del la indústria del transport marítim. Cal un decreixement urgent del sector i repensar quins mitjans de transport són necessaris i quins no”.