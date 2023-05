Municipals 23

Sumem CUP Banyoles proposa un model educatiu inclusiu, públic i de qualitat

La formació política Sumem CUP Banyoles aposta per un model educatiu que no es limiti a l’educació formal per la capacitació professional. Tal com apunta Zaida Vidal, mestre i número 3 de la llista de candidats, “volem una educació que busqui un concepte més globalitzat i ample, que converteixi l’educació en una veritable eina de transformació social”.

Les propostes Sumem CUP Banyoles es basen a abordar tres espais. En primer lloc, l’educació en la infància i adolescència. Cal més places públiques per l’etapa de 0-3 anys, sobretot després del tancament de la llar d’infants del Petit Príncep i l’escassa solució de l’Ajuntament de Banyoles d’ampliar 20 places a l’escola de la Balca quan aquest espai no pot admetre a més infants.

És necessària una educació inclusiva, segura, diversa, pública i de qualitat. I això només ho assolirem amb més inversió econòmica per part dels governs, més implicació del professorat, més formació, més recursos, reduccions de ràtios i una ampliació de plantilla. Sempre tenint presents les dinàmiques de la societat on habitem i els valors que volem promoure. Com també, és imprescindible acompanyar els alumnes NESE (Necessitat Especial de Suport Educatiu) a la seva inserció laboral. Tal com apunta la Fundació Bofill, la taxa d’abandonament ha baixat d’un 32,9% l’any 2008 a un 17% l’any 2023. No obstant això, encara som un dels territoris on més joves abandonen els estudis, tant amb relació a Espanya com a Europa.

Sumem CUP Banyoles té com a objectiu treballar a través d’una visió en clau pedagògica de la ciutat. Per tal de repensar cada espai i projecte de ciutat de manera que integri a la població de totes les edats, també els infants, i que fomenti valors i dinàmiques que enforteixin el teixit social. Mani Cunill, professora jubilada de secundària i candidata a la llista de Sumem CUP Banyoles apunta que cal “dotar-nos dels recursos i els espais necessaris per poder desenvolupar projectes de ciutat de caràcter educatiu veritablement accessibles, inclusius i transformadors”.

La segona proposta es centra en l’educació en el lleure. Vidal assegura que a Banyoles “no hi ha una oferta de lleure i esport accessible per a tothom, i tampoc hi ha suficients ajudes pels infants i joves”. I ha afegit que “és molt important treballar en xarxa i coordinació amb els diferents agents educatius de la ciutat i sobretot que l’Ajuntament sigui més permeable i se li puguin fer arribar propostes amb respostes clares”. Zaida Vidal també ha recordat que recentment, l’Associació Juvenil Ei Gent! de Banyoles va denunciar la precarietat de les seves instal·lacions com també l’immobilisme de l’Ajuntament.

I finalment, la tercera proposta es centra en l’educació per tota la vida. Es vol crear tota una oferta de formació i cursos per a totes les edats, com també tallers per augmentar la inserció laboral. Sense oblidar oferir propostes educatives també a les persones de la tercera edat.

Podeu trobar més detalls sobre les propostes de Sumem CUP Banyoles en el programa electoral.