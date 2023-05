Turisme

La FAVB aposta per un debat obert sobre un canvi de model turístic a Barcelona que doni resposta als nous escenaris mundials

La FAVB es brinda a tots els sectors, administracions i col·lectius a obrir un debat sobre un necessari canvi de model turístic a Barcelona que doni resposta als nous escenaris mundials.

Conisera que els pròxims anys, el món canviarà de forma radical. Viurem un creixement important del nombre de conflictes socials, incloent-hi la guerra a Ucraïna. La crisi climàtica és avui una evidència difícil de negar i les seves conseqüències són cada dia més contundents. En aquest sentit, sembla clar que un dels sectors que es veurà més afectat és el turístic. Hi haurà fortes limitacions de la mobilitat -en especial la internacional-, alhora que alguns dels recursos que el turisme malbarata -com ara l’aigua- se situaran al centre de la problemàtica.

Per a l'entitat, "si alguna cosa ens caracteritza com a organització veïnal és l’apassionament per la nostra ciutat i la voluntat de plantejar propostes viables que donin resposta i solució als seus conflictes. Des de la mobilitat a l’amiant, passant per l’urbanisme. I amb el turisme no podia ser d’una altra forma: hem treballat durant mesos, amb els nostres limitats mitjans, per preparar una proposta coherent, viable i, sobretot, molt urgent de canvis en el model turístic de la ciutat, perquè aquest s’adeqüi a la nova situació mundial. En part, per imperatius ecològics, però també perquè cal actuar amb fermesa sobre els impactes que el turisme genera a la ciutat: els positius s’han de redistribuir de forma més justa; els negatius, s’han d’eliminar".

Puntualitza que, que un nou turisme a Barcelona és possible. Un turisme que sigui compatible amb la vida ciutadana. Però sens dubte cal decréixer en nombre global de turistes, fins que el sector se situï aproximadament al 8% del PIB. I cal canviar fórmules que avui no serveixen. El turisme internacional de llargues distàncies no és viable. Cal pensar models diferents, com el turisme de proximitat i el turisme social, fent que l’oci, en la vessant de turisme, sigui un dret a l’abast de tothom i deixi de plantejar-se com a una activitat encara més elitista. Barcelona ha de mantenir el seu caràcter acollidor, de ciutat orgullosa de rebre turistes i visitants, però cal ser intel·ligents per reconvertir aquesta activitat, fent-la compatible amb el que és una ciutat: un espai de convivència quotidiana.

L'entitat es conscient que un problema complex com aquest no té una solució senzilla. Calen noves regulacions, recursos, voluntat i, sobretot, seny. Nosaltres relacionem un conjunt de propostes que podeu trobar al document Un nou model de turisme per a Barcelona. No el considerem tancat: segur que caldrà encabir-hi altres propostes i algunes de les nostres s’hauran de redibuixar. Però estem convençuts que en aquesta campanya cal posar sobre la taula, i de forma molt urgent, que la ciutat no pot continuar creixent ni en nombre de turistes, ni en la forma massiva i invasiva en què aquests fan ús de la ciutat.